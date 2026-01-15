Τα έσοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Ρωσίας από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, μειώθηκαν κατά 24% το 2025, φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο των εισροών του κρατικού προϋπολογισμού, έπεσαν πέρυσι στα 8,48 τρισεκατομμύρια ρούβλια ( 108,03 δισεκατομμύρια δολάρια), σε σύγκριση με τα 11,13 τρισεκατομμύρια ρούβλια, το 2024.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, είχαν φτάσει τελευταία φορά, σε τέτοια επίπεδα το 2020, όταν, εν μέσω της πανδημίας COVID-19 και της κατάρρευσης της αγοράς πετρελαίου, μειώθηκαν στα 5,24 τρισεκατομμύρια ρούβλια.

Τον Δεκέμβριο του 2025, τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου έπεσαν στα 447,8 δισεκατομμύρια ρούβλια από τα 790,2 δισεκατομμύρια ρούβλια τον ίδιο μήνα του 2024, και τα 509,9 δισεκατομμύρια ρούβλια τον Νοέμβριο του 2025.