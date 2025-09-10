Ανακοινώθηκε επίσημα η συμμετοχή της αμερικανικής CHEVRON από κοινού με την HELLENiQ Energy, στο διεθνή διαγωνισμό για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και νοτίως της Πελοποννήσου. Η Helleniq Energy, συμμετέχει μέσω της θυγατρικής Helleniq Upstream.

Οι δυο εταιρείες εκδήλωσαν από κοινού ενδιαφέρον και για τις τέσσερις περιοχές που περιλαμβάνονταν στην προκήρυξη («Μπλοκ Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2», συνολικής έκτασης 47 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων).

Με την ολοκλήρωση του Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και στις νοτίως της Πελοποννήσου, και σε συνέχεια ανακοίνωσης της HELLENiQ Energy, από κοινού με τη CHEVRON, για υποβολή προσφοράς, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε:

«Σήμερα, η κοινοπραξία Chevron και Helleniq Energy ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Έτσι, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας.

Πρόκειται για μία εξέλιξη Ελπίδας και Προοπτικής για τη χώρα μας.

Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπληρώνει το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή.

Από αύριο προχωρούμε ακόμη πιο αποφασιστικά, πιο γρήγορα, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της χώρας μας για πρόοδο και ευημερία για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες».

Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, η αμερικανική εταιρεία αναγνωρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος στην αμφισβητούμενη από την Τουρκία περιοχή και καταργεί στο πεδίο το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Τα θαλάσσια blocks καλύπτουν περισσότερα από 46.000 τ.χλμ., με γεωλογικές δομές που παραπέμπουν σε μεγάλα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, όπως το Zohr της Αιγύπτου και το Leviathan του Ισραήλ.

Εκείνο που θα πρέπει να είναι σαφές είναι ότι ο χρόνος ωρίμανσης των παραχωρήσεων δεν είναι μικρός καθώς θα χρειαστούν έως και 5 χρόνια για την πρώτη γεώτρηση, καθώς προηγούνται κρίσιμες και χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδοτήσεων και περιβαλλοντικών μελετών.