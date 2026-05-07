Τα ελληνικά τρόφιμα είναι απαλλαγμένα κατά 97,7% από επικίνδυνα φυτοφάρμακα. Οι αγρότες μετά από δεκαετίες αλόγιστης χρήσης έχουν πλέον αντιληφθεί ότι οι ορθές πρακτικές καλλιέργειας συντηρούν τη ζήτηση, κρατάνε τις τιμές σε υψηλά επίπεδα και κάνουν τους καταναλωτές να τα αναζητούν πιο συστηματικά.

Οι έλεγχοι του ΥΠΑΑΤ τον Μάρτιο αποκάλυψαν, αυτή τη φορά, ότι η ελληνική παραγωγή τροφίμων κινείται εντός των ανώτατων ορίων υπολειμμάτων, που έχει θεσπίσει η επιστημονική κοινότητα στην Ευρώπη.

Έχει νόημα πλέον ο καταναλωτής να αναζητά επίμονα και συστηματικά ελληνικά τρόφιμα, αφού είναι πιο ασφαλή για την υγεία.

Παρόλα αυτά καταγράφονται σε κάθε έλεγχο τρόφιμα με μη εγκεκριμένες δραστικές ουσίες και άλλα με υπερβάσεις στα ανώτατα όρια υπολειμμάτων με πιθανή επικινδυνότητα για τους καταναλωτές.

Οι μη συμμορφώσεις εντοπίστηκαν σε ρόδια, αμπελόφυλλα, χαμομήλι, πιπεριά τσίλι, σπανάκι, πατάτες και μήλα.