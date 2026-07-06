Τις ορθές γεωργικές πρακτικές ακολουθούν πλέον οι παραγωγοί νωπών τροφίμων, κάνοντας ασφαλή χρήση φυτοφαρμάκων, ενώ και όσοι εισάγουν ανάλογα προιόντα φροντίζουν να έχουν μειωμένα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ, τον Μάιο αναλύθηκαν συνολικά 297 δείγματα. Από αυτά, τα 32 προήλθαν από Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου, στο πλαίσιο των αυστηρών ελέγχων που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1793 για την προσωρινή αύξηση των επίσημων ελέγχων σε συγκεκριμένα εισαγόμενα προϊόντα. Στο σύνολο των δειγμάτων, τα 88 αφορούσαν εισαγόμενα και τα 209 εγχώρια προϊόντα.

Με βάση τα εργαστηριακά αποτελέσματα, το 96% των δειγμάτων ήταν απολύτως εντός των ανώτατων νόμιμων ορίων υπολειμμάτων, επιβεβαιώνοντας το σταθερά υψηλό επίπεδο ασφάλειας και συμμόρφωσης των προϊόντων που διακινούνται στην ελληνική αγορά.

Κύρια Ευρήματα (Μάιος 2026):

Συνολικά δείγματα: 297

Δείγματα από Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου: 32

Δείγματα εισαγόμενων προϊόντων: 88

Δείγματα εγχώριων προϊόντων: 209

Δείγματα εγχώριων προϊόντων με μη εγκεκριμένες δραστικές ουσίες στην Ε.Ε.: 3

Μη συμμορφούμενα δείγματα με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων: 12

Μη συμμορφούμενα δείγματα με πιθανή επικινδυνότητα για τους καταναλωτές: 4

Απολογισμός Πρώτου Πενταμήνου 2026

Συνολικά, κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026 (Ιανουάριος – Μάιος) έχουν ελεγχθεί 1.099 δείγματα τροφίμων φυτικής προέλευσης (183 από Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου, 406 εισαγόμενα και 699 εγχώρια).

Στο διάστημα αυτό, 38 δείγματα βρέθηκαν μη συμμορφούμενα με τα ανώτατα όρια, διατηρώντας το συνολικό ποσοστό συμμόρφωσης στο υψηλό 96,5%.

Οι έλεγχοι υλοποιούνται αδιαλείπτως στο πλαίσιο του επίσημου ετήσιου προγράμματος του ΥΠΑΑΤ. Οι εξειδικευμένες αναλύσεις πραγματοποιούνται στα δύο διαπιστευμένα εργαστήρια του Υπουργείου: στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε σχετικά:

«Τα στοιχεία του Μαΐου επιβεβαιώνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των προϊόντων που φτάνουν στο τραπέζι του καταναλωτή είναι απόλυτα ασφαλή και εντός των αυστηρών ευρωπαϊκών ορίων.

Οι έλεγχοι του ΥΠΑΑΤ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και συστηματικότητα, τόσο στις πύλες εισόδου της χώρας όσο και στην εσωτερική αγορά.

Στόχος μας παραμένει η αδιαπραγμάτευτη προστασία της δημόσιας υγείας, η διασφάλιση της διαφάνειας στην αγορά και η έμπρακτη στήριξη των παραγωγών και των επιχειρήσεων που λειτουργούν υπεύθυνα και τηρούν τους κανόνες».

Τα αναλυτικά και αναλυμένα αποτελέσματα των ελέγχων για τον Μάιο 2026 είναι αναρτημένα και διαθέσιμα προς όλους στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην ειδική ενότητα:

«Αποτελέσματα Ελέγχου Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων σε Τρόφιμα Φυτικής Προέλευσης 2026».