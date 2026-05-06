«Βουτιά» καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου καθώς καταγράφονται βάσιμες ελπίδες για συμφωνία άμεσα μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Οι πληροφορίες για «μεγάλη πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, και τις πληροφορίες του αμερικανικού ιστότοπου Axios αξιολογούνται από την αγορά και οι επενδυτές εκτιμούν αρχικά ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν.

Ειδικότερα, η τιμή του βαρελιού Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Ιουλίου, σημείωσε πτώση 9,31% στα 99,64 δολάρια.

Το βαρέλι του αμερικανικού αργού WTI, παράδοσης Ιουνίου, σημείωσε πτώση 10,70% στα 91,33 δολάρια.