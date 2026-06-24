Λίγο μετά τις 11:20 ώρα Ελλάδος, η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent υποχωρεί κάτω από τα 76 δολάρια το βαρέλι, επιστρέφοντας έτσι στα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη Φεβρουαρίου, πριν ακόμη κηρυχθεί ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Συγκεκριμένα, το συμβόλαιο παράδοσης Αυγούστου σημείωσε πτώση έως και τα 75,68 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες της τάξης του 1,8%, ενώ την ίδια ώρα το αμερικανικό αργό (WTI) κινήθηκε χαμηλότερα κατά 1,7%, στα 71,87 δολάρια το βαρέλι.

Αυτή είναι η πρώτη φορά από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων που οι διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού κινούνται χαμηλότερα από τα επίπεδα στα οποία βρίσκονταν στις 27 Φεβρουαρίου.

Η επενδυτική κοινότητα και η αγορά δείχνουν πλέον να αποτιμούν θετικά το ενδεχόμενο μιας σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει στην ταχεία εξάλειψη του γεωπολιτικού ασφαλίστρου κινδύνου, το οποίο είχε ενσωματωθεί και επιβαρύνει τις τιμές κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών.

Μάλιστα, κορυφαίοι επενδυτικοί οίκοι εκτιμούν πλέον ανοιχτά ότι δεν αποκλείεται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε το Brent να υποχωρεί προς τα 70 δολάρια ή και ελαφρώς χαμηλότερα.