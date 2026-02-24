Πτώση άνω του 5% σημείωσε το Bitcoin, υποχωρώντας κάτω από τα 63.000 δολάρια την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να αντιμετωπίζουν τις κλιμακούμενες δασμολογικές εντάσεις και τους ευρύτερους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Το Bitcoin σημειώνει απότομη και διαρκή πτώση από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, όταν ξεπέρασε τα 125.000 δολάρια.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο έχει υποχωρήσει κατά 27% μέχρι στιγμής φέτος και έχει χάσει 50% από το υψηλό του Οκτωβρίου.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο υποχώρησε έως και τα 62.964,64 δολάρια εν μέσω πιέσεων των επενδυτών να απομακρυνθούν από τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου.

«Η πτώση του bitcoin μοιάζει λιγότερο με ένα σοκ που αφορά συγκεκριμένα τα κρυπτονομίσματα και περισσότερο με μια κλασική επαναφορά του κλίματος κινδύνου», δήλωσε στο CNBC ο Κρίστοφερ Χάμιλτον, επικεφαλής λύσεων επενδύσεων πελατών, Ασίας-Ειρηνικού (APAC) εκτός Ιαπωνίας στην Invesco.

Η πτώση πιθανότατα αντανακλά μια «τακτική απορρύθμιση του κινδύνου» παρά μια διαρθρωτική έξοδο, πρόσθεσε ο Χάμιλτον.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αποφασίσει «μέσα στις επόμενες πιθανώς 10 ημέρες» εάν θα εξαπολύσει πλήγμα στο Ιράν εν μέσω της αντίστασής του σε μια νέα πυρηνική συμφωνία.

Οι εντάσεις έχουν έκτοτε ενταθεί, με την Ουάσινγκτον να συνεχίζει να αναπτύσσει στρατιωτικές δυνάμεις σε όλη τη Μέση Ανατολή.