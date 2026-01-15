Στα 232,6 ευρώ ανά μεγαβατώρα, χαμηλότερα από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν 246 ευρώ ανά μεγαβατώρα, διαμορφώθηκε η λιανική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΕ η Ελλάδα κατατάσσεται στηn 19η θέση ως προς το οικιακό τιμολόγιο το οποίο ήταν φθηνότερο από χώρες – μεταξύ άλλων – όπως η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.

Συνολικά στην ΕΕ οι τιμές λιανικής αυξήθηκαν οριακά κατά 3 % το δεύτερο τρίμηνο του 2025 (σε 246 Euro/MWh).

Αυτό συνέβη παρά τη μείωση του ενεργειακού σκέλους των λογαριασμών σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, καθώς αυξήθηκαν τόσο οι φόροι όσο και τα τέλη των δικτύων. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 σημειώθηκε ρεκόρ όλων των εποχών για τις πωλήσεις ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων με πάνω από 720.000 νέα ηλεκτρικά οχήματα (+30 % σε σχέση με το 2024).

Αυτό μεταφράζεται σε μερίδιο 23 % των ηλεκτρικών οχημάτων στην αγορά επιβατικών αυτοκινήτων της ΕΕ, το οποίο είναι υπερδιπλάσιο του μεριδίου στις ΗΠΑ (10 %).

Η Σουηδία (62 %), καθώς και η Δανία (60 %), η Φινλανδία (54 %) και οι Κάτω Χώρες (52 %) ήταν μεταξύ των αγορών όπου περισσότερα από τα μισά επιβατικά αυτοκίνητα που πωλήθηκαν ήταν ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία ή υβριδικά οχήματα με δυνατότητα φόρτισης από το δίκτυο.

Σε επίπεδο παραγωγής, η παραγωγή ηλιακής ενέργειας αυξήθηκε σε νέο ρεκόρ για δεύτερο τρίμηνο, φτάνοντας τις 98 TWh (+20%). Ωστόσο, η υδροηλεκτρική ενέργεια σημείωσε σημαντική μείωση (-17%), αν και από εξαιρετικά υψηλά επίπεδα το προηγούμενο έτος.

Η αιολική ενέργεια στην ξηρά αυξήθηκε ελαφρώς (+3%), αλλά αντισταθμίστηκε από τη μείωση της αιολικής ενέργειας στη θάλασσα (-6%). Η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας μειώθηκε επίσης ελαφρώς (-2%). Το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρέμεινε σταθερό στο 52 % το δεύτερο τρίμηνο του 2025 (όπως και το δεύτερο τρίμηνο του 2024), ενώ το μερίδιο των ορυκτών καυσίμων αυξήθηκε ελαφρώς στο 25 % (από 24 % το δεύτερο τρίμηνο του 2024).

Στο φυσικό αέριο η Ελλάδα, πάντα για το δεύτερο τίμηνο του 2025, είχε την πέμπτη χαμηλότερη τιμή λιανικής μεταξύ 23 χωρών της ΕΕ. Η Κομισιόν σημειώνει ότι η μέση τιμή χονδρικής ήταν 35 Euro/MWh, 10% υψηλότερη από την ίδια περίοδο το 2024, αλλά 24% χαμηλότερη από το προηγούμενο τρίμηνο, υποδηλώνοντας την έναρξη μιας νέας πτωτικής τάσης των τιμών.

Η αντιστροφή της τάσης αποδίδεται στην αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, στη μείωση της ζήτησης και στις πιο ήπιες καιρικές συνθήκες με την έναρξη του καλοκαιριού.

Η ΕΕ σημειώνει ακόμα ότι οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, τόσο μέσω αγωγών όσο και Υγροποιημένου, παρουσίασαν σημαντική μείωση το δεύτερο τρίμηνο του 2025 (29 % σε ετήσια βάση και 9 % σε τριμηνιαία βάση). Το μερίδιο της Ρωσίας στις συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου της ΕΕ συρρικνώθηκε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, από 18 % το δεύτερο τρίμηνο του 2024 σε 12 %.