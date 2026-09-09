Στα 100 δολάρια το βαρέλι έφθασε και πάλι η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent την Τετάρτη, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδό της των τελευταίων σχεδόν επτά εβδομάδων.

Η αύξηση αυτή αποτελεί ένα κρίσιμο ορόσημο για τις διεθνείς αγορές, καθώς η κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ενισχύει τους φόβους για την ασφάλεια της παγκόσμιας τροφοδοσίας, με το επόμενο διάστημα να θεωρείται καθοριστικό για το αν οι επιχειρήσεις θα προκαλέσουν παρατεταμένες απώλειες προσφοράς ή αν οι ροές από τον Περσικό Κόλπο θα διατηρηθούν.

Η νέα ανοδική κίνηση πυροδοτήθηκε από την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού ότι κατέστρεψε πέντε ιρανικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια κοντά στο νησί Χαργκ, τον κυριότερο κόμβο εξαγωγών του Ιράν, γεγονός που περιορίζει περαιτέρω τις εξαγωγικές δυνατότητες της Τεχεράνης.

Σε απάντηση, το Ιράν εξαπέλυσε απειλές κατά πλοίων που ελλιμενίζονται σε λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, επιτείνοντας την αβεβαιότητα γύρω από την ασφαλή ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Στο επίκεντρο της προσοχής των αγορών βρίσκονται τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων ενεργειακών φορτίων, καθώς τυχόν διαταραχή στη διέλευση των πλοίων μπορεί να διατηρήσει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.

Παράλληλα, η ένταση επεκτείνεται και στη Σαουδική Αραβία, όπου οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι πραγματοποίησαν επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στα νότια της χώρας, βάζοντας στο στόχαστρο το διυλιστήριο της Τζαζάν, δυναμικότητας 400.000 βαρελιών ημερησίως.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν ήδη προκαλέσει ανακατάταξη στις διεθνείς εμπορικές ροές, με τα κινεζικά διυλιστήρια να αναζητούν εναλλακτικές πηγές προμήθειας εκτός του Περσικού Κόλπου.

Η αυξημένη ζήτηση από την Κίνα για φορτία αργού από την Αφρική, τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική έχει ενισχύσει τις τιμές στις συγκεκριμένες αγορές, καθώς οι αγοραστές επιλέγουν να απομακρυνθούν από τους κινδύνους της Μέσης Ανατολής, αποδεχόμενοι το υψηλότερο κόστος μεταφοράς.