Σταθερά ανοδική τροχιά ακολουθούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Μπρεντ να προσεγγίζει αναπνέοντας το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Αιτία αποτελεί η κλιμάκωση της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για νέες επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών δεξαμενόπλοιων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας (παράδοσης Σεπτεμβρίου) κατέγραφε σημαντική ενίσχυση κατά 4,68% φθάνοντας στα 98,47 δολάρια το βαρέλι, έχοντας προηγουμένως αγγίξει ακόμα και τα 98,80 δολάρια με άνοδο 5%.

Παράλληλα, το αμερικανικό αργό (WTI), επίσης παράδοσης Σεπτεμβρίου, σημείωνε αύξηση 3,78% διαμορφούμενο στα 90,11 δολάρια το βαρέλι.

Οι Χούθι, οι οποίοι είχαν ανακοινώσει από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου τον αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας, υποστήριξαν ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων, των «Encelia» και «Layla», με το πρόσχημα ότι παραβίασαν τις οδηγίες τους.

Επίσημη πηγή του Ριάντ επιβεβαίωσε εκ των υστέρων ότι το «Encelia», ιδιοκτησίας σαουδαραβικής εταιρείας, δέχθηκε πράγματι επίθεση ενώ έπλεε στα ύδατα της Ερυθράς Θάλασσας.

Η συγκεκριμένη θαλάσσια οδός έχει αναδειχθεί σε κομβικής σημασίας αρτηρία για τη Σαουδική Αραβία.

Μετά το ξεσπασμα των πολεμικών συρράξεων στην περιοχή, το Ριάντ διοχέτευσε σημαντικό μέρος των εξαγωγών του μέσω του λιμανιού της Γιανμπού στις δυτικές ακτές της χώρας, επιδιώκοντας να παρακάμψει τον ιρανικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών της PVM, ο όγκος του πετρελαίου που διακινείται πλέον από τη Γιανμπού καλύπτει περίπου το 75% των συνολικών εξαγωγών που πραγματοποιούσε η Σαουδική Αραβία σε περιόδους ομαλότητας.

Κατά συνέπεια, τα νέα χτυπήματα πλήττουν ακόμα περισσότερο την ομαλή ροή αργού από τη Μέση Ανατολή προς τις αγορές της Ασίας.

Η γεωπολιτική αυτή αναταραχή δημιουργεί σοβαρά εμπορικά εμπόδια. Η διαδρομή από τη Γιανμπού προς την Κίνα, η οποία διέρχεται ανοικτά της Υεμένης, διαρκεί λίγο περισσότερο από 20 ημέρες.

Αντίθετα, η υποχρεωτική αλλαγή πορείας μέσω της Διώρυγας του Σουέζ ή ο πλήρης περιπλους της Αφρικής εκτοξεύει τον χρόνο του ταξιδιού σε περισσότερες από 50 ημέρες, επιβαρύνοντας δραματικά το κόστος και τους χρόνους παράδοσης.