Μπορεί η Κοζάνη να φημίζεται για τον ορεινό της χαρακτήρα και να απέχει πολλά χιλιόμετρα από τη θάλασσα, ωστόσο στο Δρέπανο λειτουργεί μια ιδιαίτερα πρωτότυπη μονάδα συντήρησης και εξαγωγής ζωντανών θαλάσσιων καβουριών.

Ο επιχειρηματίας Αναστάσιος Κορμπάρης κατάφερε να ανατρέψει τα γεωγραφικά δεδομένα, δημιουργώντας έναν σύγχρονο κόμβο που συγκεντρώνει αλιεύματα από ολόκληρη την Ελλάδα και τα διοχετεύει ζωντανά στις απαιτητικές αγορές της Ευρώπης και της Ασίας.

Από τις ελληνικές θάλασσες στις δεξαμενές της Κοζάνης

Όπως περιγράφει ο ίδιος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στις μεγάλες δεξαμενές της επιχείρησής του φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή τρεις έως τέσσερις τόνοι καβουριών, τα οποία προμηθεύεται από επαγγελματίες αλιείς σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας.

Αφού μεταφερθούν με ιδιαίτερη προσοχή στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, τα οστρακόδερμα τοποθετούνται σε δεξαμενές με θαλασσινό νερό, όπου διατηρούνται σε άριστη κατάσταση για διάστημα που δεν ξεπερνά τον έναν μήνα, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία πώλησης και αποστολής τους.

Περιζήτητα στην ασιατική γαστρονομία

Το συγκεκριμένο είδος αποτελεί εκλεκτό έδεσμα με ξεχωριστή θέση στην ασιατική κουζίνα, γεγονός που εξηγεί τη μεγάλη ζήτηση από το εξωτερικό. Εστιατόρια που ειδικεύονται στην ασιατική γαστρονομία προμηθεύονται σταθερά τα καβούρια του κ. Κορμπάρη, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις, μετά την κατάλληλη συσκευασία τους, τα προϊόντα ταξιδεύουν ακόμη και αεροπορικώς απευθείας προς χώρες της Ασίας.

Η στρατηγική επιλογή της Εγνατίας Οδού

Η επιχειρηματική διαδρομή του Αναστάσιου Κορμπάρη ξεκίνησε αρχικά από το παραθαλάσσιο Πόρτο Λάγος, ωστόσο η ανάγκη για ταχύτερη και αποδοτικότερη διακίνηση τον οδήγησε στη μετεγκατάσταση της μονάδας στο Δρέπανο Κοζάνης.

Η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας έγινε με καθαρά στρατηγικά κριτήρια, καθώς η άμεση εγγύτητα στον οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού εξασφαλίζει γρήγορη πρόσβαση στα κομβικά λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Ηγουμενίτσας, διευκολύνοντας καθοριστικά τις εξαγωγές των ζωντανών αλιευμάτων προς τις διεθνείς αγορές.