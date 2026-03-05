Στα 1.645.266 εκατόλιτρα διαμορφώθηκε η παραγωγή οίνου στην Ελλάδα για την αμπελοοινική περίοδο 2025-2026, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ, αυτός ο όγκος αποτελεί τον τρίτο χαμηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ, μετά το ιστορικά χαμηλό επίπεδο της περιόδου 2023-2024, όταν η παραγωγή είχε περιοριστεί στα 1.379.433 εκατόλιτρα.

Η τελική παραγωγή, η οποία βασίζεται στις δηλώσεις παραγωγής των οινοποιείων και των μεταποιητών, εμφανίζεται αυξημένη κατά 15%, σε σύγκριση με την περίοδο 2024-2025.

Ωστόσο, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο ελληνικός αμπελώνας παράγει ποσότητες που δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς, δημιουργώντας πιέσεις στη λειτουργία των οινοποιείων και οδηγώντας σε αύξηση των τιμών στη χονδρική αγορά οίνου, χωρίς αντίστοιχη άνοδο στις τιμές των σταφυλιών, όπως υπογραμμίζει η ΚΕΟΣΟΕ.

Παράλληλα, η παραγωγή της περιόδου 2025-2026 εμφανίζεται μειωμένη κατά 15,07%, σε σχέση με τον μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας.

Η υποχώρηση αποδίδεται κυρίως στα ακραία καιρικά φαινόμενα, με χαρακτηριστικότερα τους παγετούς του Μαρτίου και του Απριλίου, αλλά και την έντονη ξηρασία που επικράτησε την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Σύμφωνα την ΚΕΟΣΟΕ, τα στοιχεία δείχνουν, επίσης, ότι η ελληνική οινοπαραγωγή έχει απομακρυνθεί σημαντικά από τα επίπεδα της εικοσαετίας 1993-2013, όταν η μέση ετήσια παραγωγή ανερχόταν σε περίπου 3.577.000 εκατόλιτρα. Εκτός από τις κλιματικές συνθήκες, σημαντικό ρόλο στη μείωση της παραγωγής διαδραματίζει και η συρρίκνωση των εκτάσεων αμπελοκαλλιέργειας.

Μεταβολές ανά κατηγορία οίνου

Σε σύγκριση με την περίοδο 2024-2025, καταγράφονται διαφοροποιήσεις στις επιμέρους κατηγορίες οίνου. Αναλυτικά, οι οίνοι Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) μειώθηκαν κατά 10,25%, ενώ οι οίνοι Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) αυξήθηκαν κατά 11,15%. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι ποικιλιακοί οίνοι (+38,92%), καθώς και οι οίνοι χωρίς γεωγραφική ένδειξη (+15,09%). Η κατηγορία «άλλοι οίνοι και γλεύκη» παρουσίασε αύξηση 228,57%.

Σε επίπεδο συνολικής παραγωγής, οι οίνοι χωρίς γεωγραφική ένδειξη αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ της παραγωγής με ποσοστό 49,29% (810.947 εκατόλιτρα). Ακολουθούν οι οίνοι ΠΓΕ με 25,05% (412.103 εκατόλιτρα), οι ποικιλιακοί οίνοι με 17,18% (282.712 εκατόλιτρα) και οι οίνοι ΠΟΠ με 8,20% (134.939 εκατόλιτρα), ενώ οι λοιποί οίνοι αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,28%. Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι περίπου το μισό της ελληνικής παραγωγής αφορά οίνους μαζικής κατανάλωσης, όπως υποστηρίζει η ΚΕΟΣΟΕ.

Επιπλέον, από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι οι λευκοί οίνοι κυριαρχούν στην ελληνική παραγωγή. Συγκεκριμένα, αντιπροσωπεύουν το 66,27% της συνολικής παραγωγής, με όγκο 1.090.332 εκατόλιτρα.

Οι ερυθροί, οι ερυθρωποί και οι λοιποί οίνοι αντιστοιχούν στο 32,09% της παραγωγής, δηλαδή σε 527.888 εκατόλιτρα.

Τέλος, η περιορισμένη διαθεσιμότητα οίνου το 2023, που προέκυψε από τη χαμηλή παραγωγή και τα μειωμένα αποθέματα, οδήγησε σε σημαντική αύξηση των εισαγωγών, καθώς το 2024 οι εισαγωγές οίνου αυξήθηκαν κατά 39,95%, ενώ το 2025 κατέγραψαν περαιτέρω άνοδο κατά 18,73%.