Επιβράδυνση του πληθωρισμού καταγράφηκε για τον Ιούνιο στη Γερμανία, τόσο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα όσο και συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Για τον μήνα που ολοκληρώνεται σήμερα, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,3% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας υποχώρηση από το 2,6% που είχε καταγραφεί τον Μάιο και το 2,9% του Απριλίου.

Ως βασική αιτία για τη συγκράτηση των τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών εκτιμάται η πτώση των τιμών των καυσίμων, σε συνδυασμό με την έκπτωση των 17 σεντς ανά λίτρο που εφάρμοσε η γερμανική κυβέρνηση στη φορολογία των πετρελαιοειδών.

Η χαλάρωση της έντασης στην κρίση με το Ιράν επανέφερε τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου στα προ κρίσης επίπεδα, μια εξέλιξη που, σύμφωνα με τον οικονομολόγο της Berenberg Bank, Φέλιξ Σμιτ, αντικατοπτρίζεται άμεσα στα γερμανικά στοιχεία.

Επιπλέον, η Bundesbank επεσήμανε ότι η κυβερνητική παρέμβαση στις τιμές των καυσίμων περιόρισε τον πληθωρισμό κατά περίπου ένα τέταρτο της μονάδας.

Ωστόσο, η ισχύς της συγκεκριμένης έκπτωσης εκπνέει αύριο, με την κυβέρνηση να έχει ήδη αποκλείσει το ενδεχόμενο παράτασής της, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα.