Το εξωτερικό εμπόριο της Κίνας καταγράφει σταθερή αύξηση και ζωτικότητα κατά τη χρονιά που διανύουμε, παρά τις προκλήσεις του παγκόσμιου περιβάλλοντος, ανακοίνωσε στις 11 Δεκεμβρίου το υπουργείο Εμπορίου.

Στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, οι κινεζικές εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών καταγράφηκαν στα 41,21 τρισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 4,98 τρισεκατομμύρια ευρώ), με ετήσια αύξηση 3,6%.

«Το εξωτερικό εμπόριο της Κίνας θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και θα εξακολουθήσει να παρέχει σταθερή υποστήριξη στην παγκόσμια οικονομική και εμπορική ανάπτυξη», δήλωσε ο Χε Γιαντόνγκ εκπρόσωπος του ίδιου υπουργείου, στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Ο ίδιος εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας θα συντονιστεί με τις τοπικές αρχές, αλλά κι άλλα σχετικά υπουργεία για την υλοποίηση πολιτικών σταθεροποίησης του εμπορίου, αλλά και για τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις για τη διερεύνηση συνεργασιών σε νέες αγορές.