Η Κίνα έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα νέα δεδομένα όσον αφορά τις εμπορικές συναλλαγές της, που δείχνουν μεγάλη αύξηση των εξαγωγών, τομέα άκρως δυναμικού, ως τον Οκτώβριο, με το εμπορικό πλεόνασμά της να ξεπερνά το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια μέσα στους πρώτους δέκα μήνες του 2026.

Οι συνολικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 35,2%, αυτές στις ΗΠΑ κατά 32,9% κι αυτές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 24,4%, σύμφωνα με τα δεδομένα που έδωσαν στη δημοσιότητα τα κινεζικά τελωνεία και μεταφράζονται σε ιδιαίτερα μεγάλο πλεόνασμα στις εμπορικές συναλλαγές προς αγορές του εξωτερικού, εικόνα σε εντυπωσιακή αντίθεση με τον μαρασμό της εσωτερικής κατανάλωσης.

Την περασμένη χρονιά, το όριο του 1 τρισεκ. δολαρίων ξεπεράστηκε τον Νοέμβριο.

Οι εξαγωγές έφθασαν συνολικά τον Οκτώβριο τα 412,3 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 46,4 δισεκ. προς τις ΗΠΑ. Τον Οκτώβριο του 2025, οι εξαγωγές στη χώρα αυτή είχαν αξία 34,9 δισεκ., παρά το φόντο του εμπορικού πολέμου, των δασμών που επέβαλε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Οι εξαγωγές στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 24,4% στα 54,5 δισεκ. δολάρια (48,6 δισεκ. ευρώ) και το εμπορικό πλεόνασμα έφθασε τα 310 δισεκ. δολάρια (276,8 δισεκ. ευρώ) τους πρώτους δέκα μήνες της χρονιάς, πάντα σύμφωνα με τους αριθμούς της κινεζικής γενικής διεύθυνσης τελωνείων.

Σε σύγκριση με τους πρώτους δέκα μήνες του 2025, το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας έναντι της ΕΕ αυξήθηκε κατά 28,6%.

Σε εσωτερικό επίπεδο, ο ασιατικός κολοσσός δυσκολεύεται να ανακτήσει τον δυναμισμό που καταγραφόταν προτού ενσκήψει η πανδημία του νέου κορωνοϊού. Η οικονομία είναι αντιμέτωπη με αποπληθωριστικές πιέσεις, χαμηλές δαπάνες των νοικοκυριών και πλεονάζουσα παραγωγή, ενώ συνεχίζεται η σοβαρή κρίση στον τομέα των ακινήτων.

Αντίθετα, οι εξαγωγές επιβάλλονται ως κινητήρας της κινεζικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, ιδίως εξαιτίας της έκρηξης της ζήτησης για προϊόντα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα.