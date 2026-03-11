Τον κίνδυνο να είναι φέτος μειωμένη η παραγωγή φέτας έως και 20.000 τόνους, επέσεισε ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Τυριού «Φέτας»-ΕΔΟΦ Μιχάλης Σαράντης, μιλώντας, νωρίτερα σήμερα, στη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Πρωτογενή Τομέα.

Ο κ. Σαράντης μετέφερε στην επιτροπή της Βουλής τις εκτιμήσεις της ΕΔΟΦ για το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο στη χώρα, πρόβατα και κατσίκια, εκτιμήσεις που βρίσκονται σε εντυπωσιακή απόκλιση από τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Απάντησε επίσης σε ερωτήσεις βουλευτών για τις συνέπειες της MERCOSUR για το εμβληματικό ΠΟΠ προϊόν, τη φέτα. «Να γίνουν 100 συμφωνίες MERCOSUR, η φέτα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα», καθησύχασε τους βουλευτές-μέλη της επιτροπής της Βουλής.

Μειωμένη παραγωγή

«Έχουμε 500.000 θανατώσεις των ζώων. Από τον Οκτώβριο, το πρόβειο γάλα που κατευθύνεται για τη φέτα είναι μειωμένο και μάλιστα, Οκτώβριο και Νοέμβριο υπήρξε μεγάλη μείωση στο γάλα. Οι περισσότερες θανατώσεις ζώων έγιναν μετά τον Αύγουστο», είπε ο πρόεδρος της ΕΔΟΦ, που επισήμανε όμως ότι δεν είναι το 100% των 500.000 ζώων που θανατώθηκαν, γαλακτοφόρα.

Το 50% είναι γαλακτοφόρα, το 30% είναι ζώα που θα μπουν στην παραγωγή και το 20% είναι νέες γέννες.

«Το γάλα και τον Ιανουάριο, με στοιχεία πρόχειρα που έχουμε, είναι πολύ μειωμένο. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση φέτος να έχουμε μειωμένη παραγωγή έως και 15.000, έως και 20.000 τόνους φέτα. Αυτό θα το δούμε το επόμενο εξάμηνο. Με βάση τις θανατώσεις που έγιναν φαίνεται ότι από 1η Οκτωβρίου και μετά, το γάλα είναι μειωμένο», είπε ο κ. Σαράντης.

Η ευλογιά

Ο πρόεδρος της ΕΔΟΦ ρωτήθηκε από τα μέλη της διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής, αν το υπουργείο χειρίστηκε σωστά το πρόβλημα της ευλογιάς. «Η ευλογιά ξεκίνησε στη χώρα μας από το καλοκαίρι του 2024. Δυστυχώς έχουμε παραπάνω από 1,5 χρόνο που το πρόβλημα υπάρχει στον κλάδο μας.

Η αντιμετώπιση της ευλογιάς είναι υπόθεση των περιφερειών. Δεν ξέρω ποιος έφταιξε, αλλά το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν μπήκε η ευλογιά στην Ελλάδα από την Τουρκία στην Αλεξανδρούπολη και μετά στην Κομοτηνή. Τότε, έπρεπε να παρθούν άμεσα μέτρα, σκληρά και δύσκολα», είπε ο κ. Σαράντης και πρόσθεσε:

«Έπρεπε, επί της ουσίας, να γίνει δεύτερο σύνορο στα σύνορα Κομοτηνής-Ξάνθης. Δυστυχώς, από το καλοκαίρι του 2024 μέχρι και το τέλος του 2024, η ευλογιά ξέφυγε από εκεί, με παράνομες μεταφορές ζώων, ζωοτροφών κλπ, και είχαμε όλες αυτές τις εστίες μετά. Άρα, σίγουρα ο δημόσιος μηχανισμός έχει ευθύνες, διότι θεωρούσαμε ότι η ευλογιά είναι μια απλή ζωονόσος. Δυστυχώς, είναι μια ζωονόσος η οποία δεν εξαλείφεται εύκολα, ζει στο περιβάλλον μέχρι και έξι μήνες και γι΄ αυτό υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην εξάλειψη».

Η MERCOSUR

Ο πρόεδρος της ΕΔΟΦ αναφέρθηκε στη συμφωνία MERCOSUR, στο «αν», στο «γιατί» και το «πώς» μπορεί να επηρεάσει τη φέτα, το «εμβληματικό» αυτό προϊόν της Ελλάδας.

«Να γίνουν 100 συμφωνίες MERCOSUR, η φέτα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Πήρα στοιχεία για το τι εξάγει σήμερα η Ελλάδα στη Λατινική Αμερική. Στο σύνολο εξάγει περίπου 30 τόνους φέτα. Δηλαδή, τίποτα. Για να καταλάβετε, εξάγονται 20, 30 τόνοι φέτα στη Λατινική Αμερική, όταν η Γερμανία εισάγει πάνω από 25.000 τόνους φέτα. Για να καταλάβετε τα μεγέθη», είπε ο Μιχάλης Σαράντης, απευθυνόμενος στα μέλη της διακομματικής επιτροπής και πρόσθεσε: «Εμείς δεν φοβόμαστε κανένα κακό σε ό,τι αφορά τη φέτα.

Η φέτα δεν έχει κανένα πρόβλημα παγκόσμια και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, εκτός από τον κακό μας εαυτό. Ο κακός μας εαυτός είναι περιπτώσεις νοθείας που είχαμε στο παρελθόν από κάποια τυροκομεία. Δηλώνω λοιπόν ότι επειδή η Διεπαγγελματική μας έχει πάνω από 65% εκπροσώπηση, όποιος συλληφθεί με νοθεία, η Διεπαγγελματική θα κάνει τις ανάλογες ενέργειες για να χάσει την άδεια παραγωγής φέτας η εγκατάσταση και σε δεύτερη περίπτωση νοθείας, ο ένας χρόνος θα γίνει πέντε χρόνια. Δηλαδή, θα είμαστε, ως Διεπαγγελματική, αμείλικτοι σε θέματα νοθείας για τη φέτα».

Ο κ. Σαράντης κάλεσε επίσης όποιος έχει στοιχεία στα χέρια για τυχόν ελληνοποιήσεις να τα προσκομίσει ώστε η ΕΔΟΦ να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες.

Ο πρόεδρος της ΕΔΟΦ ανέφερε στη διακομματική επιτροπή ότι:

-σήμερα ίσως και πλέον του 50% των εκμεταλλεύσεων κτηνοτρόφων δεν έχουν τις απαιτούμενες λειτουργίας. «Έχουν κωδικό παραγωγής αλλά δεν έχουν τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας. Αντιλαμβάνεστε πως όταν μια μονάδα δεν έχει άδεια λειτουργίας, υπάρχει ζήτημα πώς θα παίρνει μέτρα βιοασφάλειας ή πώς θα είναι κατασκευασμένη ώστε να είναι διασφαλισμένη απέναντι σε προβλήματα όπως αυτό της ευλογιάς», ανέφερε και πρόσθεσε ότι οι περισσότεροι στάβλοι βρίσκονται σε κοινοτικά, σε δημοτικά χωράφια και συνεπώς θα πρέπει δοθούν άδειες παραχώρησης των χώρων για τη δημιουργία στάβλων με προδιαγραφές και άδεια.

-Στην Ελλάδα, περισσότερο από το 90% του πρόβειου γάλακτος κατευθύνεται για την παραγωγή της φέτας. Όταν γίνονται έλεγχοι, οι έλεγχοι αυτοί δεν περιορίζονται μόνο στα εργοστάσια παραγωγής αλλά και στις εκμεταλλεύσεις και συνεπώς πρέπει να λυθεί το ζήτημα των προδιαγραφών των σταβλικών εγκαταστάσεων.

-Η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη χώρα παραγωγής πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος στην Ευρώπη. Τα στοιχεία του ΕΛΓΟ δείχνουν παραγωγή γάλακτος, για το 2025, 732.00 τόνους πρόβειο γάλα και 158.000 τόνους κατσικίσιο γάλα. «Επειδή το γάλα δεν είναι προϊόν που μπορεί να αποθηκευτεί, θα πρέπει να συνδεθούν όλες οι ενισχύσεις στους παραγωγούς, με βάση το γάλα, το κρέας και τις ζωοτροφές. Αυτά είναι τα πιο αξιόπιστα στοιχεία για το τι πρέπει να πάρει ο κάθε παραγωγός και με βάση αυτά τα στοιχεία μπορεί να αξιολογηθεί μια μονάδα», είπε ο πρόεδρος της ΕΔΟΦ.

-Σήμερα δεν ξέρουμε ποιο είναι το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο στην Ελλάδα, ανέφερε ο κ. Σαράντης και επισήμανε: «Η Στατιστική Υπηρεσία μιλάει για περίπου 16 εκατομμύρια πρόβατα και 2,8 εκατομμύρια κατσίκια. Αν υπάρχουν αυτά τα ζώα, η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει τριπλάσιο γάλα από αυτό που έχει. Εμείς, με τις εκτιμήσεις που έχουμε, υπολογίζουμε ότι τα ζώα στην Ελλάδα είναι περίπου 7 εκατομμύρια τα πρόβατα και περίπου 1,5, το πολύ 2 εκατομμύρια οι αίγες. Οπότε μια μεγάλη βοήθεια για τον κτηνοτροφικό τομέα, θα είναι η καταμέτρηση του ζωικού κεφαλαίου με ό,τι σημαίνει αυτό για όλη τη διαδικασία ελέγχου, από εκεί και πέρα… Η διαδικασία ελέγχου είναι στις περιφέρειες που αυτή τη στιγμή, είναι υποστελεχωμένες. Αυτή τη δουλειά πρέπει να την κάνουν κτηνίατροι. Τα μέλη της ΕΔΟΦ πιστεύουν ότι πρέπει να εμπλακούν στη διαδικασία ελέγχου και οι ιδιώτες κτηνίατροι εκτροφής».

-Oι κτηνίατροι εκτροφής μπορούν να βοηθήσουν σε όλα τα στάδια εκτροφής και θα είναι σημαντική η συμβολή τους στα εμβόλια ώστε να αποτρέπονται προβλήματα ζωονόσων.

-Η υπεραξία στο πρόβειο και το κατσικίσιο γάλα συνδέεται με τη φέτα. Η Ελλάδα πριν από λίγα χρόνια παρήγαγε 65.000 με 70.000 τόνους φέτα περίπου και τα στοιχεία για το 2025 δείχνουν 140.000 τόνους φέτα. Η φέτα βοηθάει το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας με περίπου 1 δις ευρώ εισαγωγή συναλλάγματος.

Συνεπώς η φέτα είναι σημαντική στο διατροφικό τομέα και τις εξαγωγές. Σήμερα από τους 140.000 τόνους φέτας που παράγεται, οι 85.000 τόνοι εξάγονται. Συνεπώς η Πολιτεία πρέπει να στηρίξει τους παραγωγούς που παράγουν την πρώτη ύλη για την παραγωγή της φέτας και η ΕΔΟΦ είναι σε επαφή με το υπουργείο στην κατεύθυνση αυτή. Η ΕΔΟΦ δεν συνεισφέρει μόνο στο αποθεματικό του ΕΛΓΟ αλλά προσπαθεί να κάνει ακόμα πιο γνωστό και πιο ελκυστικό το προϊόν της φέτας στο εξωτερικό.