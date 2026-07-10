Με ιδιαίτερα οξύ τόνο σχολίασε το ΚΚΕ τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για τη μείωση της τιμής των καυσίμων, χαρακτηρίζοντας τις πρωθυπουργικές δηλώσεις ως καθαρή κοροϊδία σε βάρος των πολιτών.

Σύμφωνα με τον Περισσό, η συμβολή των διυλιστηρίων με τη μείωση της βενζίνης κατά μόλις 10 λεπτά αποτελεί πρόκληση, τη στιγμή που οι συγκεκριμένες εταιρείες καταγράφουν ιστορικά ρεκόρ κερδοφορίας και η τιμή των καυσίμων έχει παγιωθεί τουλάχιστον 20 με 30 λεπτά ακριβότερα σε σχέση με την περίοδο πριν από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Το κομμουνιστικό κόμμα στρέφει τα βέλη του και κατά του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής των μέτρων, επισημαίνοντας ότι η καθυστέρηση της υλοποίησής τους έως το τέλος Αυγούστου γίνεται σκόπιμα, προκειμένου να συνεχιστεί η οικονομική αφαίμαξη των εργαζομένων που προγραμματίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Παράλληλα, το ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι η ταυτόχρονη λήξη της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης καταφέρει ένα ακόμη βαρύ πλήγμα στο ήδη επιβαρυμένο εισόδημα των αγροτών, των επαγγελματιών και των λαϊκών οικογενειών, σε μια περίοδο που η ακρίβεια συνεχίζει να καλπάζει ανεξέλεγκτα.

Κλείνοντας το σχόλιό του, ο Περισσός στρέφεται τόσο κατά της κυβερνητικής πολιτικής όσο και κατά των υπόλοιπων αντιπολιτευτικών κομμάτων, κάνοντας λόγο για βολικά και δήθεν κοστολογημένα προγράμματα.

Το ΚΚΕ ξεκαθαρίζει ότι η μοναδική πραγματική απάντηση απέναντι σε αυτή την κατάσταση είναι η θέση που το ίδιο προβάλλει σταθερά, δηλαδή να υποστεί απώλειες το μεγάλο κεφάλαιο ώστε να μπορέσει ο λαός να εξασφαλίσει ουσιαστικές ανάσες ανακούφισης.