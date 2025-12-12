«Αν κάτι επιβραβεύεται με την ανάδειξη του υπουργού Οικονομικών της Ελλάδας ως προέδρου του Eurogroup, είναι η συνέπεια της κυβέρνησης στην εφαρμογή όλων των αντιλαϊκών κατευθύνσεων της ΕΕ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πολεμική οικονομία και προετοιμασία» επισημαίνει το ΚΚΕ.

«Γι’ αυτό και καμία αξία δεν έχουν για τον λαό οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης για “την Ελλάδα που επιστρέφει”, αξιοποιώντας σ’ αυτό και τη βολική κριτική των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης που έχουν κάνει σημαία τους την “ευρωπαϊκή κανονικότητα”». Αυτό τονίζει το ΚΚΕ σε σχόλιό του «για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΚΟ της ΝΔ» και καταλήγει:

«Μάλιστα, οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι βιώνουν από πρώτο χέρι αυτήν την “κανονικότητα”, όσο κι αν ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να εμφανίζει τα προβλήματά τους ως μια απλή καθυστέρηση κάποιων επιδοτήσεων, αγνοώντας προκλητικά τα αιτήματά τους».