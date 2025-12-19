«Ο διπλασιασμός των παγίων στα τιμολόγια του νερού είναι ένας ακόμα κρίκος αλλά και προπομπός νέων αυξήσεων που θα έρθουν το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για την εμπορευματοποίηση του νερού.

Πρόκειται για την πολιτική που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις, φορτώνοντας στον λαό το κόστος μεταξύ άλλων και για την προώθηση μεγάλων κερδοφόρων επενδύσεων για τους ομίλους, χρησιμοποιώντας και την ανομβρία ως πρόσχημα.

Ταυτόχρονα αποτελεί πρόκληση η προσπάθεια της κυβέρνησης να χαρακτηρίζει ως “αμελητέες” τις συγκεκριμένες αυξήσεις που, μαζί με τη γενικευμένη ακρίβεια, εξανεμίζουν τα όποια “μέτρα στήριξης” που από την άλλη παρουσιάζονται ως “μεγάλη επιτυχία”» επισημαίνει σε σχόλιό του, το ΚΚΕ.