Σαφές σήμα για νέα σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής εκπέμπουν τα πρακτικά της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) του περασμένου Οκτωβρίου, ενισχύοντας κατακόρυφα τις προσδοκίες της αγοράς για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, στο 2,75%, κατά την επόμενη συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με ανάλυση της ING, ήδη από τον Οκτώβριο μια σημαντική μερίδα των μελών του Συμβουλίου είχε ταχθεί υπέρ της άμεσης ανόδου των επιτοκίων, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να σχηματίσει πλειοψηφία, κρίνοντας ότι η επιδείνωση των πληθωριστικών προοπτικών καθιστούσε αναγκαία μια πιο αυστηρή στάση.

Το «αγκάθι» της ενέργειας και οι φόβοι για τον δομικό πληθωρισμό

Στο επίκεντρο των ανησυχιών των κεντρικών τραπεζιτών βρίσκεται το ενεργειακό κόστος, καθώς οι τιμές της ενέργειας κινήθηκαν υψηλότερα από τις προβλέψεις του Σεπτεμβρίου, εξέλιξη που απειλεί να διατηρήσει τον γενικό πληθωρισμό πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Παρότι ο δομικός πληθωρισμός —που εξαιρεί ενέργεια και τρόφιμα— παρέμεινε σχετικά σταθερός και οι αυξήσεις στους μισθούς έδειξαν σημάδια περαιτέρω επιβράδυνσης, στα πρακτικά αποτυπώνεται έντονος προβληματισμός για το ενδεχόμενο οι ενεργειακές ανατιμήσεις να μετακυλιστούν σταδιακά σε ευρύτερες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών.

Μέχρι στιγμής, οι έμμεσες επιπτώσεις παραμένουν περιορισμένες και δεν καταγράφονται σαφείς δευτερογενείς πιέσεις, ωστόσο ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προειδοποιούν ότι ο δομικός πληθωρισμός ενδέχεται να «κολλήσει» κοντά στο 2,5%, διαψεύδοντας τα σενάρια ταχύτερης αποκλιμάκωσης.

Ο ορίζοντας του 2029 και τα διλήμματα της ανάπτυξης

Η τελική απόφαση της 18ης Δεκεμβρίου θα ληφθεί υπό το φως των νέων μακροοικονομικών προβλέψεων της ΕΚΤ, οι οποίες θα επεκτείνουν για πρώτη φορά τον χρονικό τους ορίζοντα έως το 2029.

Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν οι εκτιμήσεις για την πορεία των τιμών και των μισθών, αλλά και το αποτύπωμα που αφήνουν τα υψηλότερα επιτόκια στην πραγματική οικονομία.

Τα πρακτικά αναγνωρίζουν άλλωστε ότι το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης και οι ακριβές τιμές ενέργειας επιβαρύνουν ήδη τους ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ η υποχώρηση της ζήτησης για δάνεια απειλεί να φρενάρει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα.

Η εκτίμηση της ING για το 2027

Αξιολογώντας τα δεδομένα, οι αναλυτές της ING εκτιμούν ότι μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο αποτελεί πλέον το πιθανότερο σενάριο, εκτός εάν υπάρξει θεαματική ανατροπή στα οικονομικά στοιχεία των επόμενων εβδομάδων.

Για το 2027, ωστόσο, η ολλανδική τράπεζα διατηρεί επιφυλάξεις, εμφανιζόμενη πιο συγκρατημένη από τη Φρανκφούρτη ως προς τον κίνδυνο διάχυσης των ενεργειακών ανατιμήσεων και προειδοποιώντας ότι τυχόν πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων θα ασκούσαν υπερβολική πίεση στην ευρωπαϊκή οικονομία.