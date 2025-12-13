Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά την Κυριακή (14/12), στο πλαίσιο του χριστουγεννιάτικου, ωστόσο τα κρεοπωλεία δεν θα ανοίξουν εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη στήριξή τους στον αγώνα των αγροτών.

Αλληλεγγύη στους αγρότες

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ) επισημαίνει σε ανακοίνωσή της ότι «ομόφωνα αποφάσισε να σταθεί αλληλέγγυα στους αγρότες – κτηνοτρόφους και όλους τους επαγγελματίες που βρίσκονται στους δρόμους διεκδικώντας δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια στα προς το ζην προσφέροντας ποιοτικά προϊόντα».

«Ως κρεοπώλες γνωρίζουμε ότι ο πρωτογενής τομέας, στου οποίου το άρμα είμαστε συνδεδεμένοι ως ο συνδετικός κρίκος στην αλυσίδα διατροφής με τον καταναλωτή, όχι μόνο πλήττεται καθημερινά αλλά απαξιώνεται συστηματικά εξαιτίας άστοχων χειρισμών και διογκώνει το κόστος επιβίωσης για όλους αγνοώντας παντελώς πως συναποτελούμε τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Για τους λόγους αυτούς είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες σε κάθε ειρηνική κινητοποίηση προκειμένου να εξασφαλιστεί όχι μόνο το ποιοτικά καλό κρέας αλλά και κάθε προϊόν», επισημαίνουν.

Κλείνοντας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών υπογραμμίζει ότι «Καλούμε, λοιπόν, όλα τα σωματεία – ενώσεις – μέλη της ΠΟΚΚ να συμμετέχουν εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους με το κλείσιμο των καταστημάτων μας την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου των Χριστουγέννων 2025».

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων

Το εορταστικό ωράριο στην αγορά ξεκίνησε την Πέμπτη, με τους Εμπορικούς Συλλόγους να προτείνουν προαιρετικό άνοιγμα τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου (11:00-18:00), ενώ την δεύτερη ημέρα του νέου έτους συνιστάται να παραμείνουν κλειστά τα καταστήματα. Το νέο ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00

Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00

Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00

Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00

Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.