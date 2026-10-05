Σε μια συντονισμένη πρωτοβουλία με στόχο τη θωράκιση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απηύθυναν κοινή επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Με την κίνηση αυτή, οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της ΕΕ ζητούν την απόκτηση ενός νέου νομικού οπλοστασίου που θα επιτρέπει στην Ευρώπη να απαντά με ταχύτητα και αυστηρότητα σε ενδεχόμενες εμπορικές επιθέσεις ή διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής, Παρίσι και Βερολίνο προτείνουν τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα καθιστά δυνατή, εφόσον κριθεί αναγκαίο, την ακαριαία απαγόρευση πρόσβασης στην εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά αγαθών και υπηρεσιών για χώρες που προβαίνουν σε επιθετικές εμπορικές ενέργειες.

Το σενάριο αυτό σχεδιάστηκε για να καλύψει ακραίες περιπτώσεις εμπορικού πολέμου, όπως για παράδειγμα την αιφνίδια διακοπή προμήθειας κρίσιμων πρώτων υλών.

Γερμανική κυβερνητική πηγή υπογράμμισε ότι στόχος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει τη δυνατότητα να «προκαλέσει παρόμοια ζημιά με αυτή που υπέστη».

Αν και τα μέτρα προβλέπεται να εφαρμόζονται οριζόντια σε όλους τους εμπορικούς εταίρους σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η κύρια πηγή ανησυχίας παραμένει η Κίνα.

Τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά εργαλεία κρίνονται υπερβολικά αργά και γραφειοκρατικά σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μηχανισμούς του Πεκίνου ή των ΗΠΑ.

Μάλιστα, Ευρωπαίοι διπλωμάτες επισημαίνουν ότι η ΕΕ θα μπορούσε να εμπνευστεί από το αμερικανικό «Section 301», το οποίο επιτρέπει την ταχεία επιβολή στοχευμένων δασμών σε χώρες που υιοθετούν αθέμιτες πρακτικές.

Η πρωτοβουλία εκδηλώνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς πραγματοποιεί επίσκεψη στο Πεκίνο για διαπραγματεύσεις, την ώρα που το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα αγγίζει το δυσθεώρητο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ ημερησίως.

Η πρόεδρος της Κομισιόν έχει ήδη προειδοποιήσει ότι το έλλειμμα αυτό έχει φτάσει σε «σημείο καμπής», κατηγορώντας το «κινεζικό σοκ» ότι τροφοδοτεί την αποβιομηχανοποίηση κρίσιμων ευρωπαϊκών κλάδων, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η χημική βιομηχανία.

Οι Εμανουέλ Μακρόν και Φρίντριχ Μερτς αναμένεται να παρουσιάσουν επίσημα τις προτάσεις τους στους υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια της προσεχούς Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες στα μέσα Οκτωβρίου.