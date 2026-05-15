Η υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) από το επιτελείο των συναρμόδιων υπουργείων θέτει σε κίνηση έναν νέο μηχανισμό για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος στην Ελλάδα.

Η κοινωνική αντιπαροχή εισάγεται ως ένα καινοτόμο εργαλείο που επιδιώκει τον διπλό στόχο της αύξησης του αποθέματος κατοικιών και της διάθεσης τουλάχιστον του 30% των νέων μονάδων σε πολίτες με αυξημένες στεγαστικές ανάγκες.

Το πλαίσιο αυτό επιτρέπει την αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων που παρέμεναν ανενεργά, μετατρέποντάς τα σε σύγχρονες κατοικίες μέσω της σύμπραξης του Δημοσίου με ιδιώτες αναδόχους.

Δομή των συμβάσεων και λειτουργικό μοντέλο

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο ρυθμίζει δύο θεμελιώδεις τύπους συνεργασίας. Ο πρώτος εστιάζει αποκλειστικά στο κατασκευαστικό σκέλος —την ανέγερση νέων κτιρίων ή την ανακαίνιση υφιστάμενων— ενώ ο δεύτερος επεκτείνεται και στη μακροχρόνια διαχείριση των ακινήτων.

Στη δεύτερη περίπτωση, η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να αγγίξει τα 50 έτη, διασφαλίζοντας τη συντήρηση, τη λειτουργία και την παρακολούθηση των κατοικιών με αυστηρούς κανόνες λογοδοσίας.

Η διαδικασία εποπτεύεται κεντρικά από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, μέσω ενός ειδικού Μητρώου Συμβάσεων που εγγυάται τη διαφάνεια σε κάθε στάδιο, από την ανάθεση έως την τελική παράδοση.

Ποιοτικές προδιαγραφές και βιωσιμότητα

Μια από τις σημαντικότερες πτυχές της απόφασης είναι η έμφαση στην ποιότητα της διαβίωσης και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τα κτίρια που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα οφείλουν να πληρούν προδιαγραφές:

Ενεργειακής απόδοσης: Κατάταξη ως κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

Προσβασιμότητας: Πλήρης κάλυψη των αναγκών ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ).

Ανθεκτικότητας: Ενσωμάτωση κριτηρίων για την πυρασφάλεια και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Παράλληλα, η ΚΥΑ ρυθμίζει τις λεπτομέρειες των μισθώσεων με τους δικαιούχους, καθορίζοντας τον τρόπο είσπραξης των μισθωμάτων και την κατανομή των κοινοχρήστων, ώστε ο θεσμός να παραμείνει οικονομικά βιώσιμος και κοινωνικά δίκαιος.

Συμπληρωματικότητα και προοπτική

Η ρύθμιση αυτή έρχεται να συμπληρώσει την πρόσφατη αξιοποίηση των πρώτων οκτώ ακινήτων της ΔΥΠΑ, δημιουργώντας ένα σταθερό μονοπάτι για την επέκταση του προγράμματος.

Με τον καθορισμό σαφών ρητρών και υποχρεώσεων για τους αναδόχους, η κοινωνική αντιπαροχή μετεξελίσσεται από μια θεωρητική πρόταση σε μια εφαρμόσιμη στρατηγική, που φιλοδοξεί να προσφέρει αξιοπρεπή στέγη και να αναζωογονήσει το οικιστικό περιβάλλον, θέτοντας τη δημόσια περιουσία στην υπηρεσία της κοινωνίας.