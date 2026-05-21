Η ελληνική οικονομία εισέρχεται σε μια φάση ελεγχόμενης επιβράδυνσης, καθώς το νέο ενεργειακό σοκ που πυροδοτεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αφήνει το αποτύπωμά του σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα αναμένεται να υποχωρήσει από το 2,1% του 2025 στο 1,8% το 2026, για να μετριαστεί περαιτέρω στο 1,6% το 2027.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά μια σαφή αναθεώρηση επί τα χείρω σε σχέση με τις εκτιμήσεις του περασμένου φθινοπώρου, όταν η Κομισιόν έβλεπε την ανάπτυξη του 2026 στο 2,2%.

Παρά την απώλεια ταχύτητας, πάντως, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να κινείται με ρυθμούς αισθητά υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά, όπου η ανάπτυξη για το 2026 καθηλώνεται στο 0,9% και 1,1% αντίστοιχα.

Ο πληθωρισμός «δείχνει τα δόντια του»

Η κύρια πηγή ανησυχίας εντοπίζεται στο μέτωπο του πληθωρισμού, ο οποίος δέχεται ισχυρές πιέσεις από την απότομη άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας.

Για το 2026, ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα προβλέπεται να κάνει άλμα στο 3,7%, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή αναθεώρηση κατά 1,4 ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με τις φθινοπωρινές προβλέψεις.

Αυτό το δεύτερο ενεργειακό σοκ μέσα σε μια πενταετία πλήττει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και περιορίζει την ιδιωτική κατανάλωση.

Αν και το 2027 αναμένεται μια αποκλιμάκωση του γενικού πληθωρισμού στο 2,4%, ο δομικός πληθωρισμός (εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων) θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος μετακυλίεται σταδιακά στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, των αγαθών και των υπηρεσιών.

Τα «αναχώματα» της ελληνικής οικονομίας

Απέναντι σε αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις, η ελληνική οικονομία προτάσσει δύο βασικά αναχώματα. Τις ισχυρές επενδύσεις και την επεκτατική δημοσιονομική πολιτική.

Η επενδυτική δραστηριότητα διατηρεί τη δυναμική της χάρη στην πρωτοφανή εισροή κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), αν και αυτή η ώθηση θα αρχίσει να φθίνει το 2027 με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Παράλληλα, η κυβέρνηση εφαρμόζει ένα πακέτο ελαφρύνσεων και ενισχύσεων που περιλαμβάνει μειώσεις στον φόρο εισοδήματος, τον ΕΝΦΙΑ και τον ΦΠΑ, σε συνδυασμό με αυξήσεις σε μισθούς του δημοσίου και συντάξεις.

Στο πακέτο αυτό προστίθενται και στοχευμένα έκτακτα μέτρα στήριξης, όπως επιδοτήσεις καυσίμων, ενισχύσεις για τη γεωργία και τις μεταφορές, καθώς και ένα εφάπαξ επίδομα για οικογένειες με παιδιά, προκειμένου να απορροφηθούν οι κραδασμοί της ακρίβειας.

Ανθεκτική προς το παρόν η αγορά εργασίας

Στο πεδίο της απασχόλησης, η αγορά εργασίας επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, με την ανεργία να υποχωρεί στο 8,4% στα τέλη του 2025, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι χωρίς σκιές.

Η μακροχρόνια ανεργία παραμένει καθηλωμένη κοντά στο 5% και αποτελεί την υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που αναδεικνύει βαθιές διαρθρωτικές αδυναμίες, όπως το χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων που ζητά η αγορά και αυτών που κατέχουν οι εργαζόμενοι, αλλά και η έλλειψη δομών φροντίδας για παιδιά και ηλικιωμένους.

Η στενότητα της αγοράς εργασίας είναι ιδιαίτερα εμφανής στον τουρισμό και τις κατασκευές, με τις ελλείψεις προσωπικού να ασκούν ανοδικές πιέσεις στους μισθούς, την ώρα που η συνολική αύξηση της απασχόλησης αναμένεται να επιβραδυνθεί λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας.

Το πιο ισχυρό χαρτί της Ελλάδας στην παρούσα φάση παραμένει η δημοσιονομική της σταθερότητα

Το 2025 έκλεισε με ένα εντυπωσιακό πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης στο 1,7% του ΑΕΠ, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις, χάρη στη συγκράτηση των δαπανών και την αύξηση των εσόδων από τον ΦΠΑ μέσω της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Για τη διετία 2026-2027, τα πλεονάσματα προβλέπεται να διατηρηθούν στο 0,8% και 0,6% του ΑΕΠ αντίστοιχα, απορροφώντας τόσο το κόστος των φορολογικών ελαφρύνσεων όσο και την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 2,6% του ΑΕΠ.

Αυτή η διαρκής δημοσιονομική πειθαρχία, σε συνδυασμό με την ονομαστική ανάπτυξη, εγγυάται τη σταθερή μείωση του δημόσιου χρέους, το οποίο από το 146,1% το 2025 αναμένεται να υποχωρήσει εντυπωσιακά κοντά στο 134,4% μέχρι το τέλος του 2027.