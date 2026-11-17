Ανάπτυξη υψηλότερη από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, αλλά με εμφανείς τάσεις επιβράδυνσης και αναζωπύρωση του πληθωρισμού στο 4,1% το 2026, προβλέπει για την ελληνική οικονομία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις φθινοπωρινές οικονομικές εκτιμήσεις της που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας και η σταδιακή ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης αναμένεται να επηρεάσουν την κατανάλωση και τις επενδύσεις την επόμενη τριετία, την ώρα που τα επεκτατικά δημοσιονομικά μέτρα περιορίζουν σταδιακά το ύψος των πλεονασμάτων.

Επιβράδυνση του ΑΕΠ, αλλά υπεραπόδοση έναντι της ευρωζώνης

Η Κομισιόν εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,8% του ΑΕΠ το 2026, παρουσιάζοντας επιβράδυνση «καθώς η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας περιορίζει το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών και συγκρατεί την αύξηση της κατανάλωσης».

Για τα έτη 2027 και 2028, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 1,5% του ΑΕΠ, καθώς ολοκληρώνεται σταδιακά η υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και οι συνθήκες χρηματοδότησης παραμένουν αυστηρές.

Παρά τη σύγκλιση προς τα ευρωπαϊκά επίπεδα, η Ελλάδα θα συνεχίσει να κινείται ταχύτερα από την ευρωζώνη, όπου η ανάπτυξη προβλέπεται στο 1,2% για το 2026 και το 2027, και στο 1,3% για το 2028, ενώ για το σύνολο της ΕΕ οι εκτιμήσεις τοποθετούνται στο 1,4% και 1,5% αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 το ελληνικό ΑΕΠ έτρεξε με 1,9% σε ετήσια βάση, με τις επενδύσεις να διατηρούν τη δυναμική τους χάρη στις ιστορικά υψηλές εισροές από το RRF.

Παράλληλα, αν και η χώρα παραμένει εξαρτημένη από τις ενεργειακές εισαγωγές, το εμπορικό ισοζύγιο ενισχύεται από τις εξαγωγές διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων και τη διεύρυνση του περιθωρίου διύλισης (crack spread), βελτιώνοντας τους όρους εμπορίου.

Ενεργειακό σοκ και άλμα του πληθωρισμού στο 4,1%

Η ενεργειακή κρίση τροφοδοτεί εκ νέου τις πληθωριστικές πιέσεις, με τον δείκτη τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα να εκτιμάται ότι θα αυξηθεί απότομα στο 4,1% το 2026, έναντι 1,9% το 2025, έχοντας ήδη αγγίξει κατά μέσο όρο το 3,8% το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Σε ένα περιβάλλον ισχυρής ζήτησης και στενότητας στην αγορά εργασίας, οι ανατιμήσεις στην ενέργεια αναμένεται να μετακυλιστούν σε αγαθά και υπηρεσίες, διατηρώντας τον πληθωρισμό στο 3,2% το 2027, προτού υποχωρήσει στο 2,4% το 2028 καθώς θα εξασθενούν οι ενεργειακές πιέσεις και η εγχώρια ζήτηση.

Αντίστοιχη, αν και ηπιότερη, είναι η εικόνα στην ευρωζώνη, όπου ο πληθωρισμός προβλέπεται στο 3,2% το 2026 (3,3% στην ΕΕ), στο 3,1% το 2027 (3,2% στην ΕΕ) και στο 2,1% το 2028 (2,3% στην ΕΕ).

Περαιτέρω πτώση της ανεργίας, αλλά με βραδύτερο ρυθμό

Θετική παραμένει η πορεία της αγοράς εργασίας, με την ανεργία στην Ελλάδα να υποχωρεί από το 8,4% το 2026 στο 7,7% έως το 2028, έναντι 6,4% και 6,6% στην ευρωζώνη και σταθερά 6,1% στην ΕΕ για την ίδια περίοδο.

Ήδη το δεύτερο τρίμηνο του 2026 η ανεργία μειώθηκε στο 8,3% και η μακροχρόνια ανεργία στο 4,3%, ποσοστό που παραμένει ωστόσο το υψηλότερο στην ΕΕ.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι κενές θέσεις εργασίας διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, αντανακλώντας ελλείψεις προσωπικού κυρίως στον τουρισμό.

Η δημιουργία νέων θέσεων θα συνεχιστεί με πιο συγκρατημένο ρυθμό λόγω διαρθρωτικών εμποδίων, όπως η αναντιστοιχία δεξιοτήτων και η περιορισμένη πρόσβαση σε δομές φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων, ενώ η αύξηση των μισθών αναμένεται να επιβραδυνθεί σταδιακά.

Ψαλίδι στα πλεονάσματα λόγω παροχών και φοροελαφρύνσεων

Στον δημοσιονομικό τομέα, η Ελλάδα διατηρεί σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία όμως συρρικνώνονται σταδιακά εξαιτίας των επεκτατικών μέτρων στήριξης.

Το συνολικό πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να μειωθεί από 2% του ΑΕΠ το 2025 σε 0,9% το 2026, σε 0,7% το 2027 και σε 0,2% το 2028.

Αντίστοιχα, το πρωτογενές πλεόνασμα υποχωρεί από 5,1% το 2025 σε 4,1% το 2026, 3,7% το 2027 και 3,4% το 2028.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά το δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων, το οποίο αντισταθμίζεται μόνο εν μέρει από την άνοδο των εσόδων και την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Για το 2026, τα μόνιμα μέτρα κοστίζουν 0,8% του ΑΕΠ (μειώσεις φόρου εισοδήματος, αυξήσεις στο Δημόσιο, στήριξη συνταξιούχων και ΑμεΑ) και οι ενεργειακές επιδοτήσεις 0,3% του ΑΕΠ.

Για το 2027, το καθαρό κόστος νέων μέτρων ανέρχεται σε 0,6% του ΑΕΠ, περιλαμβάνοντας νέες αυξήσεις και χριστουγεννιάτικο επίδομα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 μονάδες, φοροελαφρύνσεις για πολύτεκνους, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους, μείωση τέλους επιτηδεύματος για νομικά πρόσωπα και επιδότηση 95 εκατ. ευρώ στη βιομηχανία για το ρεύμα.

Το 2028 το πρόσθετο κόστος περιορίζεται στο 0,1% του ΑΕΠ, με τις δαπάνες για τόκους να αυξάνονται κατά 0,2% του ΑΕΠ.

Συνεχίζεται η ραγδαία αποκλιμάκωση του χρέους

Τέλος, απρόσκοπτη παραμένει η πτωτική τροχιά του δημόσιου χρέους. Έχοντας ήδη υποχωρήσει στο 140,8% του ΑΕΠ τον Ιούνιο του 2026 —σχεδόν 50 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το προπανδημικό υψηλό του 2018— ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω, φθάνοντας στο 126,6% έως το τέλος του 2028, με στήριγμα την ονομαστική μεγέθυνση της οικονομίας, τα πρωτογενή πλεονάσματα και την αξιοποίηση ταμειακών διαθεσίμων για πρόωρες αποπληρωμές.