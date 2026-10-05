Την ικανοποίησή της για τη συμφωνία των ηγετών των G7 να προχωρήσουν στην απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου εξέφρασε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Ενέργειας, Άννα-Κάισα Ίτκονεν.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος προειδοποίησε για έναν «πολύ δύσκολο χειμώνα» στο μέτωπο των τιμών ενέργειας, τονίζοντας ότι απόλυτη προτεραιότητα παραμένει η προστασία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από τις απότομες επιβαρύνσεις.

Η Κομισιόν χαρακτήρισε την απόφαση ως ένα αναγκαίο και θετικό βήμα, το οποίο αναμένεται να επιδράσει ευεργετικά στην ομαλοποίηση της αγοράς πετρελαίου και στη συγκράτηση των τιμών για τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Η απόφαση των G7

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη ρητή δέσμευση των ηγετών των G7 να εναντιωθούν σε απαγορεύσεις εξαγωγών, οι οποίες θα κινδύνευαν να επιδεινώσουν περαιτέρω την ήδη πιεσμένη παγκόσμια προσφορά.

Όσον αφορά τις τεχνικές λεπτομέρειες, τις ακριβείς ποσότητες, τον καταμερισμό ανά χώρα ή τον υποχρεωτικό/εθελοντικό χαρακτήρα της μέτρου, η κ. Ίτκονεν ξεκαθάρισε ότι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και οι αποφάσεις επί των όγκων ανήκουν αποκλειστικά στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA).

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει έτοιμη να παρέμβει συντονιστικά.

Εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα συγκληθεί η Ομάδα Συντονισμού για το Πετρέλαιο ή η Ομάδα Εργασίας της ΕΕ για την Ενεργειακή Ασφάλεια, με στόχο την εκ νέου αξιολόγηση της κατάστασης και τον στενό συντονισμό μεταξύ των κρατών-μελών.