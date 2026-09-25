Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσαν εκ νέου ότι ο εφοδιασμός της ΕΕ με φυσικό αέριο παραμένει σταθερός προς το παρόν, όπως προέκυψε από την ενημέρωση της Ομάδας Συντονισμού για το Φυσικό Αέριο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Άννα-Κάιζα Ιτκόνεν, επεσήμανε ότι η ΕΕ δραστηριοποιείται σε ένα ιδιαίτερα ευμετάβλητο και απρόβλεπτο παγκόσμιο περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλές τιμές ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις πολύ στενά.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος παρέπεμψε στη συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στο άτυπο Συμβούλιο στο Δουβλίνο, καθώς και στην επικείμενη έκθεση για την ετοιμότητα ενόψει του χειμώνα, η οποία θα παρουσιάζει ένα αναλυτικό σενάριο εφοδιασμού και προετοιμασίας για ολόκληρη την Ευρώπη.