«Με τη διαμόρφωση ενός νέου διεθνούς σκηνικού εδώ και μήνες, παύει να θεωρείται δεδομένο ό,τι θεωρείτο μέχρι πρότινος. Είμαστε σε μία συνεχή διαδικασία διαχείρισης κρίσεων και παράλληλα δουλεύουμε για να κρατάμε σταθερό το τιμόνι της χώρας», ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews radio 105,8.

Για τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, ο υφυπουργός τόνισε τον παγκόσμιο αντίκτυπο των γεγονότων στο Ιράν και στις χώρες του Κόλπου, ενώ υποστήριξε ότι η καλύτερη οδός είναι πάντοτε η διπλωματική.

«Η διάρκεια και η ένταση της κρίσης θα προσδιορίσουν τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να υπάρχουν. Δεν είμαστε σε επίπεδα εξόχως ανησυχητικά που να δικαιολογούν πανικό ούτε όμως εφησυχάζουμε.

Υπάρχει, άλλωστε, μία προετοιμασία για την ενεργοποίηση μέτρων αν αυτό απαιτηθεί. Ήδη υπάρχουν σημαντικοί έλεγχοι από την Αρχή για την Εποπτεία της Αγοράς και την Προστασία του Καταναλωτή από φαινόμενα αισχροκέρδειας», δήλωσε. Προσέθεσε ότι η κυβέρνηση παρατηρεί κάποιες διακυμάνσεις στις τιμές του φυσικού αερίου και φαινόμενα που ενεργοποιούν την ετοιμότητα των μηχανισμών, όμως, όπως είπε, χρειάζεται ψυχραιμία:

«Η οικονομία μας δεν είναι πια φτερό στον άνεμο. Όπως κάθε οικονομία του πλανήτη με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα επηρεαστεί. Όμως, υπάρχει ετοιμότητα από πλευράς της κυβέρνησης και είμαστε σε θέση να κάνουμε τα κουμάντα μας».

Ερωτηθείς για τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή, ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι λόγω των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής υπάρχει κίνδυνος να πέσει έξω όποιος κάνει εκτιμήσεις. «Σε αυτό το πλαίσιο, αυτό που αξίζει να κρατήσουμε είναι ότι η χώρα μας συνομιλεί ισότιμα και με τον αραβικό κόσμο και με το Ισραήλ. Αυτό ακριβώς είναι ένα κεκτημένο που αναδεικνύει τον σταθεροποιητικό ρόλο της χώρας μας στην περιοχή για το παρόν και το μέλλον. Αυτό οφείλουμε να το διαφυλάξουμε, για αυτό και κινούμαστε μέσω της διπλωματικής οδού», επεσήμανε.

Στο επίπεδο της δυτικής και ευρωατλαντικής συμμαχίας, υπογράμμισε την αναγκαιότητα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τρόπο ανάλογο με εκείνον που την εξασφάλισε στο ενεργειακό πεδίο και την κατακτά και στο αμυντικό. «Χρειάζονται βήματα προς την ενοποίηση της κοινής εξωτερικής αμυντικής πολιτικής, η οποία βοηθά στη διαμόρφωση ενός ενιαίου λόγου», υποστήριξε.

Όσον αφορά την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση από τον χώρο της αντιπολίτευσης για την ανάμειξη της Ελλάδας στην κρίση, ο υφυπουργός δήλωσε ότι «η κριτική αυτή είναι άδικη. Η χώρα μας δεν συμμετέχει σε καμία επιθετική ενέργεια και σε αυτό θα παραμείνει. Ωστόσο, σε σχέση με την Κύπρο έπραξε όπως επιτάσσει το εθνικό καθήκον».

Ταυτόχρονα, για τη σύγκριση της χώρας μας με την Ισπανία, τόνισε τη διαφορά του γεωπολιτικού περιβάλλοντος κάθε χώρας και την ανάγκη να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενιαία φωνή σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Με αφορμή τους ισχυρισμούς της Τουρκίας για την Κάρπαθο, υπενθύμισε ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που διατυπώνονται αυτοί οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί από τη γείτονα χώρα περί δήθεν αποστρατικοποίησης των νησιών που δεν έχουν και κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα. Η Τουρκία δεν μπορεί να επιβάλει την αμυντική διάταξη της χώρας».

Ωστόσο, στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία, επαναβεβαιώθηκαν οι σχέσεις που οδηγούν στην αποφυγή εντάσεων και την κοινή διάθεση για μία αδιαμεσολάβητη σχέση μεταξύ των δύο χωρών, όπως ανέφερε ο κ. Κοντογεώργης.

Για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων, καθώς οι πρώτοι κατέφθασαν χθες, Πέμπτη 5 Μαρτίου, σημείωσε ότι «με τη συντονιστική προσπάθεια του υπουργείου Εξωτερικών, των πρεσβευτικών και προξενικών Αρχών και τη συμβολή της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας όλα κύλησαν ομαλά. Όσο παρατείνεται μία πιο ήρεμη κατάσταση στις χώρες του Κόλπου και ανοίγει ο εναέριος χώρος, οι προσπάθειες του υπουργείου Εξωτερικών θα ευοδωθούν και οι Έλληνες που το επιθυμούν θα γυρίσουν στην πατρίδα τους».

Τέλος, ερωτηθείς για τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, ο κ. Κοντογεώργης μετέφερε ότι «ο πρωθυπουργός έδειξε ότι είναι διαθέσιμος σε κάθε πολιτικό αρχηγό για ενημέρωση, πράττοντας το θεσμικά επιβεβλημένο.

Σε τέτοιες συνθήκες, όπως και για ζητήματα ιστορικής μνήμης -με αφορμή την απόκτηση των ιστορικών φωτογραφιών της Καισαριανής από το ελληνικό κράτος- για τέτοια ζητήματα που μας ενώνουν πρέπει να συνδιαλεγόμαστε διαφορετικά».«Λόγω της συγκυρίας θα πρέπει να μην υποκύπτουν όλα σε προσπάθειες μικροκομματικής εκμετάλλευσης», κατέληξε ο υφυπουργός παρτά τω πρωθυπουργώ.