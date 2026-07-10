Σε εξειδίκευση των μέτρων για τη μείωση των τιμών των καυσίμων που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχωρά η κυβέρνηση, όπως έκανε γνωστό ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης.

Μιλώντας στον Alpha Radio 989, ο κ. Κοντογεώργης επιβεβαίωσε ότι η μείωση θα ανέλθει σε 10 λεπτά το λίτρο για τη βενζίνη και σε 5 λεπτά το λίτρο για το ντίζελ.

Το μέτρο, το οποίο εφαρμόζεται σε συνεννόηση με τα διυλιστήρια, πρόκειται να εξειδικευθεί με επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις τη Δευτέρα, προσφέροντας μια επιπλέον ανακούφιση στους καταναλωτές έως το τέλος Αυγούστου, οπότε και θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση.

Πέρα από την οικονομική ατζέντα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την πρόσφατη ομιλία του τελευταίου σε συγκέντρωση της ΕΛΑΣ στο Περιστέρι.

Ο κ. Κοντογεώργης στηλίτευσε την τάση του κ. Τσίπρα να μιμείται ιστορικά στελέχη όπως ο Γεώργιος και ο Ανδρέας Παπανδρέου, καταλογίζοντάς του αδυναμία παραγωγής πρωτογενούς πολιτικού λόγου.

Παράλληλα, τον κατηγόρησε ότι εμμένει στη λογική της πόλωσης και στην πολιτική εξαπάτηση, σημειώνοντας ότι οι υποσχέσεις που παρουσιάζει τον τελευταίο ενάμισι μήνα αγγίζουν τα 17 με 18 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας ακόμα και το παλαιότερο Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.

Στο στόχαστρο του υφυπουργού βρέθηκε και ο Αντώνης Σαμαράς. Σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού για τα εθνικά θέματα, ο κ. Κοντογεώργης εκτίμησε ότι το κυβερνητικό ακροατήριο δεν δείχνει να συμμερίζεται τις απόψεις του.

Μάλιστα, εξέφρασε την προσωπική του ισχυρή επιφύλαξη για το αν αυτές οι κινήσεις θα καταλήξουν τελικά στη δημιουργία νέου κόμματος, υπογραμμίζοντας πως θα ήταν αρνητικό για την υστεροφημία ενός πολιτικού με τη διαδρομή του κ. Σαμαρά να συνδεθεί για δεύτερη φορά με μια τέτοια εξέλιξη.

Αναφερόμενος, τέλος, στην κοινωνική πολιτική και τις προσδοκίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο κ. Κοντογεώργης παραδέχθηκε ότι ένα μέρος της κοινωνίας δεν εισπράττει ακόμη πλήρως τους καρπούς της οικονομικής προόδου.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να καλλιεργήσει απατηλές προσδοκίες. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ, και οι οριστικές αποφάσεις για τη στήριξη των πολιτών θα ληφθούν στο τέλος του καλοκαιριού με γνώμονα τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη μείωση των φορολογικών βαρών.