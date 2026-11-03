Σε τροχιά ταχείας εκκίνησης μπαίνει η διαδικασία ανάδειξης του νέου επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης να έχουν προθεσμία έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου για να καταθέσουν επίσημα τις προτάσεις τους.

Το έναυσμα έδωσε η επιστολή της Κριστίν Λαγκάρντ προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με την οποία έκανε γνωστή την πρόθεσή της να αποχωρήσει από το αξίωμα το αργότερο έως τις 7 Φεβρουαρίου 2027.

Η σκυτάλη περνά άμεσα στο Eurogroup της 9ης Νοεμβρίου, όπου υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη θα γίνει η πρώτη ουσιαστική διαβούλευση και αξιολόγηση των ονομάτων που θα βρεθούν στον φάκελο.

Η διαδικασία επιλογής για την προεδρία της ΕΚΤ επιβάλλει προκαταρκτικό συντονισμό μεταξύ των υπουργών Οικονομικών της ζώνης του ευρώ, προτού το Συμβούλιο της ΕΕ καταλήξει σε επίσημη σύσταση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο και θα λάβει την τελική απόφαση για τον διορισμό.

Τα «βαριά ονόματα»

Στο παρασκήνιο των Βρυξελλών και της Φρανκφούρτης, τα πρώτα βαριά ονόματα έχουν ήδη ξεχωρίσει στην κούρσα.

Ως επικρατέστεροι διεκδικητές του κορυφαίου τραπεζικού θώκου της Ευρώπης θεωρούνται επί του παρόντος ο πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας, Κλάας Κνοτ, καθώς και ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας και νυν επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος.