Σε τροχιά εκλογής νέου επικεφαλής εισέρχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς έκλεισε επίσημα ο κατάλογος των διεκδικητών για το κορυφαίο τραπεζικό αξίωμα της Ευρωζώνης.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, δύο είναι οι επίσημες υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα: του Ισπανού Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος και του Ολλανδού Κλάας Νοτ.

Η διαδικασία εκίνησε έπειτα από την απόφαση της νυν προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, να παραιτηθεί πρόωρα από τα καθήκοντά της στις 7 Φεβρουαρίου 2027, εξέλιξη για την οποία είχε ενημερώσει αρμοδίως την ηγεσία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στα τέλη Οκτωβρίου.

Τα προφίλ των δύο ισχυρών τραπεζιτών

Οι δύο υποψήφιοι διαθέτουν μακρά εμπειρία και βαθιά γνώση των ευρωπαϊκών και διεθνών νομισματικών ισορροπιών. Ο Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος, έχοντας υπηρετήσει ως διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας, κατέχει σήμερα τη θέση του γενικού διευθυντή της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS).

Από την άλλη πλευρά, ο Κλάας Νοτ διαθέτει εξίσου ισχυρό αποτύπωμα στα κεντρικά τραπεζικά δρώμενα, έχοντας διατελέσει επί σειρά ετών επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας, εκπροσωπώντας την παράδοση των βορειοευρωπαϊκών οικονομιών.

Ο οδικός χάρτης και οι απαιτούμενες πλειοψηφίες

Η επίσημη καταγραφή και η πρώτη εξέταση των υποψηφιοτήτων έχουν προγραμματιστεί για την προσεχή συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.

Μετά την κατάθεση της πρότασης από το Eurogroup, θα ακολουθήσει κύκλος διαβουλεύσεων τόσο με την ίδια την ΕΚΤ όσο και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτού το ζήτημα παραπεμφθεί για την οριστική απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Για να επικυρωθεί ο διορισμός του νέου κεντρικού τραπεζίτη απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία, η οποία μεταφράζεται στη στήριξη τουλάχιστον 16 εκ των 21 κρατών-μελών της Ευρωζώνης, τα οποία πρέπει να αντιπροσωπεύουν παράλληλα τουλάχιστον το 65% του συνολικού πληθυσμού της.