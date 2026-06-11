Η ανάγκη να προστατευθεί η ευρωπαϊκή οικονομία από έναν μεσοπρόθεσμο εκτροχιασμό οδήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ στην ομόφωνη απόφαση για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ξεκαθάρισε ότι αν η κεντρική τράπεζα δεν δρούσε άμεσα, τόσο ο πληθωρισμός όσο και η ανάπτυξη θα ξέφευγαν επικίνδυνα από τους αναθεωρημένους στόχους.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, η κίνηση αυτή δεν ήταν αποτέλεσμα επιφανειακής προσέγγισης, αλλά εδράζεται και στα τρία εναλλακτικά μοντέλα, δηλαδή το μετριοπαθές, το δυσμενές και το ακραίο, που έχουν επεξεργαστεί οι οικονομολόγοι του Ευρωσυστήματος, επιβεβαιώνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η Κριστίν Λαγκάρντ περιέγραψε ένα ιδιαίτερα σύνθετο μακροοικονομικό περιβάλλον, όπου οι κίνδυνοι κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις, πιέζοντας διπλά τις προοπτικές της Ευρωζώνης.

Όσον αφορά τους καθοδικούς κινδύνους για την ανάπτυξη, η οικονομική δραστηριότητα απειλείται άμεσα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τη συνεχιζόμενη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η παρατεταμένη διαταραχή του ενεργειακού εφοδιασμού ροκανίζει το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών και κάνει τις επιχειρήσεις διστακτικές στις επενδύσεις, ενώ το ενδεχόμενο κλεισίματος κρίσιμων θαλάσσιων εμπορικών οδών απειλεί να προκαλέσει έντονες ελλείψεις σε πρώτες ύλες, αναγκάζοντας εργοστάσια της Ευρωζώνης να κόψουν την παραγωγή τους.

Παράλληλα, μια πιθανή επιδείνωση του κλίματος στις αγορές μπορεί να σφίξει την προσφορά δανείων, παγώνοντας την κατανάλωση.

Την ίδια στιγμή, οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό παραμένουν ανοδικοί, με την ΕΚΤ να φοβάται τη δημιουργία ενός φαύλου κύκλου. Αν οι υψηλές τιμές ενέργειας αυξηθούν περισσότερο και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, απειλούν να περάσουν πιο έντονα στους μισθούς και στα προϊόντα, μονιμοποιώντας την ακρίβεια.

Επιπλέον, οι συνεχιζόμενες διεθνείς εμπορικές τριβές οδηγούν σε κατακερματισμό των εφοδιαστικών αλυσίδων και περιορίζουν την πρόσβαση σε κρίσιμα υλικά, ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η περιβαλλοντική κρίση αποτελούν πλέον έναν αστάθμητο παράγοντα που μπορεί να εκτινάξει τις τιμές των τροφίμων πέραν του αναμενομένου.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 3,0% το 2026 και σε 2,3% το 2027, ενώ η οικονομική ανάπτυξη υπολογίζεται μόλις στο 0,8% και στο 1,2% για τα αντίστοιχα έτη.

Παρά το γκρίζο σκηνικό, η επικεφαλής της ΕΚΤ άφησε ανοιχτό το παράθυρο για θετικές εκπλήξεις, εφόσον εκπληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις

Η ανάπτυξη θα μπορούσε να τρέξει γρηγορότερα αν οι αγορές ενέργειας προσαρμοστούν ταχύτερα στα νέα δεδομένα ή αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τερματιστεί έγκαιρα και βιώσιμα.

Επιπλέον, οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες, τα προγραμματισμένα κρατικά έργα υποδομών, οι μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις μπορούν να δώσουν ισχυρή ώθηση στην οικονομία της ζώνης του ευρώ.

Τέλος, μια βαθύτερη ενοποίηση και μια ουσιαστικότερη ενσωμάτωση της Ενιαίας Αγοράς εκτιμάται ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ένα εξαιρετικά ισχυρό ανάχωμα στην τρέχουσα κρίση.