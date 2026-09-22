Με κοινή τους παρέμβαση, δεκαέξι βιομηχανικοί και παραγωγικοί φορείς της χώρας ζητούν από την Ελληνική Κυβέρνηση την άμεση ενεργοποίηση μέτρων προστασίας της ελληνικής μεταποίησης από τις έντονες πιέσεις του ενεργειακού κόστους.

Όπως επισημαίνουν, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο και η αβεβαιότητα γύρω από τον εφοδιασμό της Ευρώπης δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την οικονομία, με άμεσο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της εγχώριας παραγωγής.

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκονται περισσότερες από 700 βιομηχανικές μονάδες έντασης ενέργειας, οι οποίες αποτελούν κομβικό πυλώνα για την απασχόληση, την παραγωγή και τις εξαγωγές της χώρας.

Οι επιχειρήσεις αυτές παραμένουν εκτεθειμένες στις ακραίες διακυμάνσεις των τιμών ρεύματος, την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Αυστρία και η Ιρλανδία, έχουν ήδη υιοθετήσει τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία για τη στήριξη της δικής τους βιομηχανικής βάσης.

Οι συνυπογράφοντες φορείς τονίζουν ότι η πράσινη μετάβαση προϋποθέτει μια βιώσιμη και ισχυρή βιομηχανία.

Αν και ο κλάδος στηρίζει πλήρως τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε ΑΠΕ, αποθήκευση, αυτοκατανάλωση και αναβάθμιση δικτύων, οι διαρθρωτικές αυτές παρεμβάσεις απαιτούν χρόνο. Μέχρι να αποδώσουν, καθίσταται αναγκαία η παροχή άμεσων εργαλείων προστασίας ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους σε καθεστώς ισότιμου ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητούν την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου CISAF, όπως συμπληρώθηκε από το METSAF, που δημιουργήθηκε εκτάκτως για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η ενεργοποίησή του θα προσφέρει τριετή ορίζοντα σταθερότητας στις ενεργοβόρες μονάδες, ενώ παράλληλα προβλέπει την υποχρεωτική επανεπένδυση του 50% της ενίσχυσης σε πράσινες τεχνολογίες, έργα ευελιξίας, ενεργειακής αποδοτικότητας και απανθρακοποίησης.

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, η ελληνική βιομηχανία δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση, αλλά ίσες ευκαιρίες με τους Ευρωπαίους εταίρους της, αξιοποιώντας άμεσα τους μηχανισμούς που έχει ήδη θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Την παρέμβαση προσυπογράφουν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ), η Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών (ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ), ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ), ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), ο Hellenic Export Packaging Association (HPPA), η Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ), η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) και η Ένωση Βιομηχανιών Χάρτου Ελλάδος (ΕΒΙΧΕ).