Η επιχείρηση κρυπτονομισμάτων του Τραμπ, World Liberty Financial (WLF) δήλωσε αργά τη Δευτέρα ότι χάκερς απέκτησαν «μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση» σε ορισμένους από τους λογαριασμούς X των συνιδρυτών της, σε αυτό που χαρακτήρισε ως «συντονισμένη επίθεση», όπως ανέφεραν οι Financial Times.

Η WLF ανέφερε ότι το περιστατικό επικεντρώθηκε αποκλειστικά σε προφίλ κοινωνικών μέσων και όχι στην υποκείμενη υποδομή της ή στα «πορτοφόλια» που αποθηκεύουν ψηφιακά κρυπτονομίσματα.

Επέμεινε ότι το stablecoin της ήταν «εντελώς ασφαλές» μετά από μια επίθεση σε ορισμένα προφίλ των ιδρυτών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διέκοψε για λίγο την σύνδεση του token με το δολάριο.

Το stablecoin, γνωστό ως USD1, είχε νωρίτερα τη Δευτέρα ξεπεράσει το όριο του 1 δολαρίου στο οποίο έχει σχεδιαστεί να διαπραγματεύεται σταθερά, πέφτοντας έως και 99,4 σεντς, σύμφωνα με στοιχεία του παρόχου πληροφοριών CoinGecko.

Η WLF δήλωσε ότι οι influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πληρώθηκαν για να διαδίδουν «FUD», ή φόβο, αβεβαιότητα και αμφιβολία (fear, uncertainty, doubt), σε μια προσπάθεια να μειώσουν την αξία του USD1 και να επωφεληθούν από το «κατασκευασμένο χάος». Δεν παρείχε αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τον ισχυρισμό.

«Όλα τα κεφάλαια USD1 παραμένουν απολύτως ασφαλή, προστατευμένα και πλήρως υποστηριζόμενα. Η υποδομή και η ομάδα μας λειτούργησαν ακριβώς όπως σχεδιάστηκαν», ανέφερε η WLF σε μια ανάρτηση στο X.