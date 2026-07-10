Μια ριζικά αλλαγμένη εικόνα της Ελλάδας στο διεθνές επενδυτικό πεδίο, χαρακτηρίζοντας την «Λαμπρό παράδειγμα», σκιαγράφησαν κορυφαίοι θεσμικοί και οικονομικοί παράγοντες κατά την τρίτη ημέρα του 30ού Ετήσιου Συνεδρίου της Κυβέρνησης (Annual Government) του Economist.

Οι τοποθετήσεις των Γιώργου Πιτσιλή (ΑΑΔΕ), Ιωάννη Τσακίρη (ΕΤΕπ), Κόλιν Έλις (Moody’s Analytics) και του πρέσβη της χώρας στον ΟΟΣΑ, Γιώργου Παγουλάτου, συνέκλιναν στο ότι η ελληνική οικονομία έχει ανακτήσει πλήρως την αξιοπιστία της, αν και πλέον καλείται να διατηρήσει τις υψηλές ταχύτητες και να καλύψει κρίσιμα κενά.

Στον καταλυτικό ρόλο της φορολογικής διοίκησης για την εδράνωση της δημοσιονομικής σταθερότητας αναφέρθηκε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Όπως επεσήμανε, η είσπραξη των φόρων έχει πάψει να αποτελεί πρόβλημα και έχει μετατραπεί σε μέρος της λύσης, με την ψηφιοποίηση να επιτρέπει την εξ αποστάσεως διενέργεια ελέγχων και την εξυπηρέτηση των πολιτών σε όλη την επικράτεια.

Μέσω ψηφιακών εργαλείων όπως το σύστημα myDATA και οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις, το κενό ΦΠΑ μειώθηκε δραστικά από το 30% στο 9%, πέφτοντας κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Επιπλέον, ο κ. Πιτσιλής στάθηκε στο σύστημα προληπτικών, δημόσιων φορολογικών αποφάσεων που προσφέρει εκ των προτέρων βεβαιότητα στους επενδυτές, στη διαφάνεια των αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), αλλά και στη σημασία των τελωνείων ως «νοτιοανατολικής πύλης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ανάγκη μετάβασης από την απλή ανάκαμψη στον συνολικό οικονομικό μετασχηματισμό εστίασε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Ιωάννης Τσακίρης. Χαρακτηρίζοντας τη μέχρι τώρα διαδρομή εντυπωσιακή και καρποφόρα, ο κ. Τσακίρης έθεσε σε πρώτο πλάνο την ανάγκη ενίσχυσης των κρίσιμων υποδομών.

Διευκρίνισε ότι το έλλειμμα της χώρας δεν εντοπίζεται στο οδικό δίκτυο, αλλά στις μεταφορές, στις διασυνδέσεις, στο ηλεκτρικό δίκτυο και στα λιμάνια, στοιχεία που θα προσδώσουν στην οικονομία την απαιτούμενη παραγωγική ικανότητα και ανθεκτικότητα.

Ως «λαμπρό παράδειγμα» για χώρες που αντιμετωπίζουν σήμερα έντονα δημοσιονομικά προβλήματα, όπως η Ιταλία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, παρουσίασε την Ελλάδα ο Κόλιν Έλις, επικεφαλής οικονομικών ερευνών της Moody’s Analytics.

Ο κ. Έλις σημείωσε ότι στις προαναφερθείσες ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν διακρίνεται «δημοσιονομικός χώρος» για τη μείωση του χρέους τους, κάτι που ίσχυε και για την Ελλάδα πριν από μία δεκαετία. Υπογράμμισε ότι πλέον δεν υφίσταται πρόβλημα αρνητικής αντίληψης στους επενδυτές, καθώς οι ξένες άμεσες επενδύσεις είναι ισχυρές και η ανάπτυξη βασίζεται στις επενδύσεις και όχι στην κατανάλωση.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι το Ταμείο Ανάκαμψης (RRF) αποτελεί «γέφυρα και όχι προορισμό», καλώντας την κυβέρνηση να επιδείξει πολιτική βούληση για τη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ώστε να διατηρηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης και μετά την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών ροών.

Τη δυναμική αυτή επιβεβαίωσε με διεθνή στοιχεία ο πρέσβης της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ, Γιώργος Παγουλάτος, υπενθυμίζοντας ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σταθερά με ρυθμούς πέριξ του 2% από το 2021, την ώρα που η ευρωζώνη παραμένει σχεδόν στάσιμη.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον κ. Παγουλάτο, κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση του λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ στον ανεπτυγμένο κόσμο, ενώ τα πρωτογενή πλεονάσματα κατέστησαν βιώσιμα χάρη στη δομική αλλαγή της οικονομίας.

Οι εξαγωγές διπλασιάστηκαν, ξεπερνώντας το 40% του ΑΕΠ, με στροφή προς τη μεταποίηση υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Παράλληλα, ο όγκος των επενδύσεων σημείωσε την περίοδο 2019-2025 εντυπωσιακή αύξηση 83% —τον υψηλότερο ρυθμό στην Ε.Ε.— ενώ η χώρα αναδείχθηκε πρώτη στη βελτίωση του δείκτη ρύθμισης αγορών προϊόντων του ΟΟΣΑ για το διάστημα 2018-2023, με την ψηφιοποίηση του κράτους μέσω του gov.gr να λειτουργεί ως ισχυρός επιταχυντής.