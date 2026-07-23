Ανοικτό το ενδεχόμενο για μια νέα αύξηση των επιτοκίων κατά την επερχόμενη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου άφησε εμμέσως πλην σαφώς η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ υπογράμμισε κατηγορηματικά ότι η Κεντρική Τράπεζα παραμένει απόλυτα εξαρτώμενη από τα εισερχόμενα οικονομικά δεδομένα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε εκ των προτέρων δέσμευση για προκαθορισμένη πορεία στη νομισματική της πολιτική.

Παρά τη σημερινή ομόφωνη απόφαση για διατήρηση του επιτοκίου αποδοχής καταθέσεων στο 2,25%, η Κρ. Λαγκάρντ ξεκαθάρισε ότι η παύση αυτή δεν σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του κύκλου σύσφιξης.

Αντίθετα, οι κλιμακούμενες γεωπολιτικές εντάσεις και η απειλή ενός νέου ενεργειακού σοκ διατηρούν στο τραπέζι το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Επαναλαμβάνοντας ότι η ΕΚΤ έχει εγκαταλείψει τη μελλοντική καθοδήγηση (forward guidance), η πρόεδρος σημείωσε ότι η αξιολόγηση πραγματοποιείται πλέον «ανά συνεδρίαση».

Έτσι, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν αφού πρώτα σταθμιστούν οι επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων της τράπεζας.

Βασικός καταλύτης που συντηρεί τις πιέσεις για νέα αύξηση είναι η σημαντική αναζωπύρωση των τιμών του πετρελαίου —οι οποίες ξεπέρασαν τα 95 δολάρια ανά βαρέλι εξαιτίας των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή— αλλά και οι τιμές του φυσικού αερίου που σκαρφάλωσαν σε υψηλό τριετίας.

Σχετικά με την πορεία της οικονομίας, η ΕΚΤ εκτιμά ότι ο κίνδυνος υποχώρησης του ΑΕΠ παραμένει υπαρκτός.

Παρά την αρχική προσπάθεια επίλυσης της σύγκρουσης με το Μνημόνιο Συνεννόησης ΗΠΑ-Ιράν τον Ιούνιο, οι πρόσφατες οπισθοδρομήσεις διατηρούν το γεωπολιτικό περιβάλλον εξαιρετικά εύθραυστο.

Μια ενδεχόμενη νέα διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό θα μπορούσε να διατηρήσει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα, επιβαρύνοντας το πραγματικό εισόδημα, τις δαπάνες και τις επενδύσεις.

Παράλληλα, η επιδείνωση του κλίματος στις αγορές, η αυστηρότερη προσφορά πιστώσεων, οι τριβές στο διεθνές εμπόριο και ο συνεχιζόμενος πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας συνιστούν επιπρόσθετες σοβαρές πηγές αβεβαιότητας.