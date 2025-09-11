Αισιόδοξη για τις προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας στην Ευρωζώνη και με αναφορά στο “τράυμα” που είχε προκαλέσει στην αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων η Ελλάδα, πριν από μερικά χρόνια, εμφανίστηκε σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κρ. Λαγκάρντ.

Σύμφωνα με την ίδια, περιορίζονται οι κίνδυνοι στο μέτωπο της ανάπτυξης στην ευρωζώνη, μετά τις πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, γεγονός που αντανακλάται σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης για φέτος.

Όπως ανέφερε η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου «Οι κίνδυνοι για την οικονομική ανάπτυξη έχουν γίνει πιο ισορροπημένοι. Ενώ οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες έχουν μειώσει την αβεβαιότητα, μια νέα επιδείνωση των εμπορικών σχέσεων θα μπορούσε να επιβραδύνει περαιτέρω τις εξαγωγές και να μειώσει τις επενδύσεις και την κατανάλωση.

Η επιδείνωση του κλίματος στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερους όρους χρηματοδότησης, μεγαλύτερη αποστροφή από τον κίνδυνο, και ασθενέστερη ανάπτυξη.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις, όπως ο αδικαιολόγητος πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και η τραγική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, παραμένουν σημαντική πηγή αβεβαιότητας. Αντίθετα, οι υψηλότερες από το αναμενόμενο δαπάνες για την άμυνα και τις υποδομές, σε συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα, θα συμβάλουν στην ανάπτυξη.

Η βελτίωση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης θα μπορούσε να τονώσει τις ιδιωτικές επενδύσεις. Το κλίμα θα μπορούσε επίσης να βελτιωθεί και η δραστηριότητα να τονωθεί, εάν μειωθούν οι γεωπολιτικές εντάσεις, ή εάν οι εναπομένουσες εμπορικές διαφορές, επιλυθούν ταχύτερα από το αναμενόμενο.»

Νωρίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ είχε ανακοινώσει την απόφασή του να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια (με αυτό των καταθέσεων στο 2%), αναθεωρώντας παράλληλα την πρόβλεψη για την ανάπτυξη φέτος.

Συγκεκριμένα, η οικονομία αναμένεται, σύμφωνα με τις προβολές, ότι θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,2% το 2025, ο οποίος έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω σε σχέση με το 0,9% που αναμενόταν τον Ιούνιο. Η προβολή για τον ρυθμό ανάπτυξης το 2026 διαμορφώνεται τώρα σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο, σε 1,0%, ενώ η προβολή για το 2027 παραμένει αμετάβλητη σε 1,3%.

Αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στις αγορές ομολόγων, ιδιαίτερα μετά τις πιέσεις που προκάλεσε η παραίτηση της Κυβέρνησης στη Γαλλία, η Κρ. Λαγκάρντ εμφανίστηκε καθησυχαστική αναφέροντας ότι οι «αγορές κρατικών ομολόγων λειτουργούν ομαλά και με επαρκή ρευστότητα.» Συμπλήρωσε δε ότι η ΕΚΤ διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να παρέμβει, εφόσον, όμως, διαπιστώσει ότι «προκαλούνται προβλήματα στην ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής».

Οσον αφορά στις οικονομικές προβλέψεις, στις οποίες στηρίζονται κατά κύριο λόγο οι αποφάσεις της ΕΚΤ, η επικεφαλής της ΕΚΤ ανέφερε ότι «είμαστε τυχεροί διότι τα στατιστικά στοιχειά με τα οποία τροφοδοτείται η Eurostat από τις εθνικές στατιστικές αρχές είναι αξιόπιστα και ακέραια. Παρά τα τραύμα που είχαν προκαλέσει πριν από μερικά χρόνια τα σταστικά στοιχεία της Ελλάδας, νομίζω ότι πλέον έχουμε πάρει όλοι το μάθημά μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ παρουσιάζουν, στις νέες προβολές τους, εικόνα του πληθωρισμού παρόμοια με εκείνη που προέβλεπαν τον Ιούνιο.

Αναμένουν ότι ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,1% το 2025, 1,7% το 2026 και 1,9% το 2027.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής, αναμένουν ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,4% το 2025, 1,9% το 2026 και 1,8% το 2027.

Παρά ταύτα, όπως ανέφερε η επικεφαλής της ΕΚΤ, οι προοπτικές για τον πληθωρισμό παραμένουν πιο αβέβαιες από το συνηθισμένο, λόγω του ασταθούς παγκόσμιου περιβάλλοντος. Ένα ισχυρότερο ευρώ, όπως ανέφερε, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη μείωση του πληθωρισμού.

Επιπλέον, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να αποδειχθεί χαμηλότερος εάν οι υψηλότεροι δασμοί οδηγήσουν σε μείωση της ζήτησης για εξαγωγές της ζώνης του ευρώ, και ωθήσουν τις χώρες με πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, να αυξήσουν περαιτέρω τις εξαγωγές τους προς τη ζώνη του ευρώ.

Τέλος, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να αποδειχθεί υψηλότερος, εάν ο κατακερματισμός των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των εισαγωγών, και επιδεινώσει τους περιορισμούς παραγωγικής ικανότητας στην εγχώρια οικονομία. Η αύξηση των δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε αύξηση του πληθωρισμού μεσοπρόθεσμα.