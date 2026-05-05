Η ενεργειακή αρχιτεκτονική της Γηραιάς Ηπείρου βρίσκεται σε οριακό σημείο, με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για ένα μοντέλο που χαρακτηρίζει ως «σαφώς μη βιώσιμο».

Σε μια εποχή που οι τιμές ενέργειας πνίγουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η Λαγκάρντ υπογράμμισε από τη Φρανκφούρτη το δομικό πρόβλημα της Ευρώπης: την εισαγωγή του 60% των ενεργειακών της αναγκών, που προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από ορυκτά καύσιμα.

Η Πράσινη Μετάβαση ως Μονόδρομος Επιβίωσης

Για την επικεφαλής της ΕΚΤ, η απεξάρτηση από τους εξωτερικούς προμηθευτές δεν είναι πλέον μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά θέμα οικονομικής ασφάλειας. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά:

-Θωράκιση μέσω ΑΠΕ: Χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, που επένδυσαν έγκαιρα σε μη ορυκτές πηγές, επέδειξαν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις βίαιες διακυμάνσεις των τιμών του φυσικού αερίου.

-Το Τρίπτυχο της Πολιτικής: Η μετάβαση στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας αποτελεί τη μοναδική λύση για την ταυτόχρονη επίτευξη:

Της ασφάλειας του εφοδιασμού.

Της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Των προσιτών τιμών για τον τελικό καταναλωτή.

Από τη Θεωρία στην Πράξη: Το Κόστος της Καθυστέρησης

Παρά τις δεσμεύσεις της Συμφωνίας του Παρισιού το 2015, η Λαγκάρντ διαπιστώνει ένα επικίνδυνο χάσμα μεταξύ λόγων και έργων. Ενώ ο πλανήτης βιώνει την πιο θερμή δεκαετία στην ιστορία, η παγκόσμια αντίδραση παραμένει κατώτερη των περιστάσεων.

«Η κλιματική αλλαγή, ένα φαινόμενο που εξελίσσεται ανεξάρτητα από πολιτικές πεποιθήσεις, μετατράπηκε δυστυχώς σε αντικείμενο κομματικής αντιπαράθεσης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ανάγκη για «Καθαρή» Πληροφόρηση

Το κλείσιμο της ομιλίας της αποτέλεσε μια έκκληση για ορθολογισμό.

Σε έναν κόσμο γεμάτο «επικοινωνιακό θόρυβο» και πολιτικές αγκυλώσεις, η κοινωνία και οι λήπτες αποφάσεων χρειάζονται αμερόληπτη ανάλυση.

Μόνο μέσα από τη σωστή κατανόηση των δεδομένων μπορεί να χαραχθεί μια οικονομικά αποδοτική πορεία που θα συνδυάζει την ανάπτυξη με την πλήρη απανθρακοποίηση της οικονομίας.