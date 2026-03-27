Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποίησε ότι οι αγορές είναι «υπερβολικά αισιόδοξες» σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, «υποτιμώντας» τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Οι επενδυτές, ανέφερε μιλώντας στον Economist, ενδεχομένως αρνούνται να αποδεχτούν πόσο θα διαρκέσει η κρίση και υπογράμμισε πως η σύγκρουση είναι «ένα πραγματικό σοκ που πιθανότατα ξεπερνά ό,τι μπορούμε να φανταστούμε αυτή τη στιγμή».

Από τις τεχνικές αναλύσεις, συνέχισε η Κριστίν Λαγκάρντ, δεν διαφαίνεται γρήγορη επιστροφή στην κανονικότητα, λόγω της έκτασης των ζημιών που έχουν υποστεί ενεργειακές υποδομές. «Οι περισσότεροι (σ.σ. τεχνικοί ειδικοί) μιλούν για χρόνια», τόνισε.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι πραγματικές οικονομικές συνέπειες αποκαλύπτονται σταδιακά, αναφέροντας τις αλυσιδωτές επιπτώσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες που δεν έχουν ακόμη αποτιμηθεί πλήρως από τις αγορές.

Ως παράδειγμα ανέφερε το ήλιο – μεγάλο μέρος του οποίου διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ – το οποίο αποτελεί κρίσιμο υλικό για την παραγωγή μικροτσίπ, αλλά η έλλειψή του δεν έχει ακόμη αντικατοπτριστεί στο κόστος των ημιαγωγών.

«Μαθαίνουμε λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα, ποιες θα είναι οι πραγματικές συνέπειες», σημείωσε.