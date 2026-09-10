Σε νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, φέρνοντας το βασικό επιτόκιο στο 2,5% για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μήνες, προκειμένου να αναχαιτίσει τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, υπογράμμισε ότι τα προηγούμενα δυσμενή σενάρια του Ιουνίου θεωρούνται πλέον ξεπερασμένα από τις εξελίξεις, ανακοινώνοντας ότι η τράπεζα θα δημοσιοποιήσει σύντομα νέες αναθεωρημένες εκτιμήσεις.

Κύρια πηγή ανησυχίας παραμένει η κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν, η οποία εκτίναξε την τιμή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, διατηρώντας τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο για παρατεταμένη περίοδο, παρά το γεγονός ότι η οικονομία της Ευρωζώνης επιδεικνύει σχετική ανθεκτικότητα.

Η αυστηρή στάση της ΕΚΤ προκάλεσε άμεση αντίδραση στις αγορές ομολόγων, όπου οι επενδυτές προεξοφλούν νέα αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Αποτέλεσμα ήταν η υποχώρηση των τιμών και η αύξηση των αποδόσεων, με το ελληνικό 10ετές ομόλογο να σκαρφαλώνει στο 4,10% από 4% που βρισκόταν στις αρχές του μήνα.

Παράλληλα, οι κίνδυνοι για την οικονομική ανάπτυξη παραμένουν καθοδικοί, καθώς τυχόν νέες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό, η επιδείνωση των συνθηκών στις χρηματοπιστωτικές αγορές και η αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων θα μπορούσαν να πλήξουν τα εισοδήματα, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, ακυρώνοντας την προβλεπόμενη ανάπτυξη του 0,9% για το 2026, 1,4% για το 2027 και 1,5% για το 2028.

Στο μέτωπο του πληθωρισμού, οι κίνδυνοι αξιολογούνται ως αμιγώς ανοδικοί. Ένα ενδεχόμενο νέο ενεργειακό σοκ στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, σε συνδυασμό με πιθανές δευτερογενείς επιδράσεις στους μισθούς, τον κατακερματισμό των εφοδιαστικών αλυσίδων και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που επηρεάζουν τις τιμές των τροφίμων, απειλεί να επιδεινώσει την κατάσταση.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, ο γενικός πληθωρισμός εκτιμάται στο 3,0% το 2026, στο 2,5% το 2027 και στο 2,1% το 2028, με τον δομικό πληθωρισμό να διαμορφώνεται αντίστοιχα στο 2,5%, 2,6% και 2,3%, αποτυπώνοντας την αναθεώρηση των προβλέψεων προς τα πάνω για τη διετία 2027-2028.