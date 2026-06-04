«Ανάσα» στην πίεση, που δέχονται οι καταναλωτές από τις διαρκείς ανατιμήσεις, αλλά και τα φαινόμενα αισχροκέρδειας φαίνεται να είναι η εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου στις 63 βασικές κατηγορίες προϊόντων που υπάγονται.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, από την επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων, προκύπτει ότι «οι μηνιαίες ανατιμήσεις περιορίστηκαν από 881 κατά μέσο όρο την περίοδο Οκτωβρίου 2025-Μαρτίου 2026, σε μόλις 17,5 την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2026. Παράλληλα, οι μειώσεις τιμών εκτοξεύθηκαν από 27, σε 1.808 ανά μήνα».

Η Αρχή εκτιμά ότι «τα ευρήματα αποτυπώνουν σαφή μεταβολή στη συμπεριφορά της αγοράς και ενίσχυση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με το ισχύον πλαίσιο ελέγχου του περιθωρίου κέρδους».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «μετά την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ στις 11 Μαρτίου 2026, οι ανατιμήσεις στις κατηγορίες προϊόντων που καλύπτει το μέτρο εμφανίζονται μειωμένες κατά 50,3 φορές σε σχέση με την περίοδο πριν από την εφαρμογή του. Την ίδια στιγμή, οι υποτιμήσεις αυξήθηκαν κατά 67 φορές, γεγονός που, όπως αναφέρεται, καταδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πλέον ιδιαίτερα συγκρατημένες στις αυξήσεις τιμών, ενώ προχωρούν συχνότερα σε μειώσεις».

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο κάθε έλεγχος διενεργείται ανά επιχείρηση και ανά κωδικό προϊόντος, μέσω σύγκρισης του μικτού περιθωρίου κέρδους με το αντίστοιχο περιθώριο της περιόδου αναφοράς του 2025, ώστε κάθε επιχείρηση να αξιολογείται με βάση τα δικά της ιστορικά στοιχεία.

Η διαδικασία ελέγχου βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα, καθώς η Αρχή εντοπίζει κατηγορίες και προϊόντα με αποκλίσεις, ζητά αναλυτικά στοιχεία από τις επιχειρήσεις και προχωρά σε συγκρίσεις των περιόδων αναφοράς και ελέγχου πριν από την επιβολή κυρώσεων, όπου διαπιστώνεται υπέρβαση του επιτρεπόμενου μικτού περιθωρίου κέρδους.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι «τα συγκεκριμένα ευρήματα δεν συνεπάγονται μηδενισμό του πληθωρισμού τροφίμων συνολικά, καθώς ο γενικός δείκτης επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, όπως τα νωπά προϊόντα, η εποχικότητα, οι διεθνείς τιμές και κατηγορίες προϊόντων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΠΝΠ».