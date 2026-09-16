Σημαντική άνοδο 4,7% κατέγραψε ο συνολικός τζίρος για τις επιχειρήσεις της χώρας που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και δημοσιεύουν μηνιαία στοιχεία τον Ιούλιο, φτάνοντας τα 42,47 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι των 40,58 δισεκατομμυρίων ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, την ισχυρότερη ανάπτυξη σημείωσαν οι επιχειρήσεις του κλάδου Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με εντυπωσιακή αύξηση 22,3%, ενώ στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη υποχώρηση κατέγραψε ο τομέας Δραστηριοτήτων Σχετικών με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα, παρουσιάζοντας πτώση 8,1%.