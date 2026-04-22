Επιδότηση στο diesel και τον Μάιο, Έκτακτο επίδομα €150 ανά παιδί στα τέλη Ιουνίου, Αύξηση των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενοικίου και αύξηση στα 300 ευρώ η ενίσχυση στους συνταξιούχους, περιλαμβάνονται στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα γίνεται η εξειδίκευσή τους από το οικονομικό επιτελείο και τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Δείτε βίντεο με την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης από τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη:

 

Τα μέτρα αποτελούν «μέρισμα της προόδου που η πολιτεία επιστρέφει στην κοινωνία» δήλωσε ο πρωθυπουργός.

  • Το μέρισμα του υπερπλεονάσματος που ανακοινώθηκε σήμερα κατευθύνεται σε 5 βασικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την άνοδο τιμών:
  • Οικογένειες με παιδιά
  • Ενοικιαστές
  • Συνταξιούχοι
  • Αγρότες
  • Υπερχρεωμένοι οφειλέτες με παλιά χρέη

Το νέο πακέτο στήριξης, όπως ανακοινώθηκε, έρχεται να προσφέρει στοχευμένη βοήθεια σε:

  • 1,87 εκ συνταξιούχους και άτομα με αναπηρία (επιπλέον 420.000)
    πάνω από 1 εκ ενοικιαστές (επιπλέον 70.000)
  • 3,3 εκ. γονείς και παιδιά (ή 975.000 οικογένειες)
  • 1,3 εκ. μικροοφειλέτες ληξιπρόθεσμων χρεών
  • 284.000 επιχειρήσεις και ελ. επαγγελματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές
  • 250.00 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες
    όλους τους κατόχους οχημάτων diesel.

Στις κατηγορίες που διευρύνονται τα κριτήρια: Τα νέα μέτρα καλύπτουν πλέον, το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, το 86% των ενοικιαστών και το 80% των οικογενειών με προστατευόμενα τέκνα.

Αναλυτικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν:

Για αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης και ενίσχυση εισοδήματος

  • Επέκταση επιδότησης στο diesel
  • Επέκταση επιδότησης στα λιπάσματα
  • Αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου
  • Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά
  • Αύξηση και διεύρυνση ενίσχυσης συνταξιούχων

Για αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους

  • Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού
  • Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής εξωδικαστικού
  • Ένταξη σε ρύθμιση 72 δόσεων παλαιών αρρύθμιστων οφειλών

Αναλυτικότερα:

  • Επιδότηση στο diesel – Επεκτείνεται και τον Μάιο η επιδότηση 20 λεπτών – Κόστος: 55 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: Οι κάτοχοι οχημάτων diesel
  • Επιδότηση στα λιπάσματα – Παρατείνεται έως και τον Αύγουστο η επιδότηση 15% – Κόστος: συν 23 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: 250.000 αγρότες
  • Αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου – Από 20.000 στα 25.000 ευρώ για άγαμους και από 28.000 στα 35.000 ευρώ για έγγαμους. Για μονογονεϊκές από 31.000 στα 39.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ ανά τέκνο – Κόστος: 25 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: επιπλέον 70.000 ενοικιαστές – σύνολο 1 εκατ.
  • Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά – Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά τέκνο στα τέλη Ιουνίου με εισοδηματικά κριτήρια – Κόστος: 240 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: 975.000 νοικοκυριά
  • Αύξηση και διεύρυνση της ενίσχυσης συνταξιούχων – Από 250 σε 300 ευρώ καθαρά κάθε Νοέμβριο με διεύρυνση ορίων εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας – Αφορά συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, ΑμεΑ – Κόστος: 198 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: επιπλέον 420.000, σύνολο 1,87 εκατ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #ενοικιαστές #ιδιωτικό χρέος #καύσιμα #κόστος μετακίνησης #μέτρα #μέτρα κυβέρνησης #μετρα Μητσοτάκη #οικογένειες #οφειλέτες #παιδιά #συνταξιούχοι