Επιδότηση στο diesel και τον Μάιο, Έκτακτο επίδομα €150 ανά παιδί στα τέλη Ιουνίου, Αύξηση των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενοικίου και αύξηση στα 300 ευρώ η ενίσχυση στους συνταξιούχους, περιλαμβάνονται στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα γίνεται η εξειδίκευσή τους από το οικονομικό επιτελείο και τον Κυριάκο Πιερρακάκη.
Δείτε βίντεο με την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης από τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη:
Τα μέτρα αποτελούν «μέρισμα της προόδου που η πολιτεία επιστρέφει στην κοινωνία» δήλωσε ο πρωθυπουργός.
- Το μέρισμα του υπερπλεονάσματος που ανακοινώθηκε σήμερα κατευθύνεται σε 5 βασικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την άνοδο τιμών:
- Οικογένειες με παιδιά
- Ενοικιαστές
- Συνταξιούχοι
- Αγρότες
- Υπερχρεωμένοι οφειλέτες με παλιά χρέη
Το νέο πακέτο στήριξης, όπως ανακοινώθηκε, έρχεται να προσφέρει στοχευμένη βοήθεια σε:
- 1,87 εκ συνταξιούχους και άτομα με αναπηρία (επιπλέον 420.000)
πάνω από 1 εκ ενοικιαστές (επιπλέον 70.000)
- 3,3 εκ. γονείς και παιδιά (ή 975.000 οικογένειες)
- 1,3 εκ. μικροοφειλέτες ληξιπρόθεσμων χρεών
- 284.000 επιχειρήσεις και ελ. επαγγελματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές
- 250.00 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες
όλους τους κατόχους οχημάτων diesel.
Στις κατηγορίες που διευρύνονται τα κριτήρια: Τα νέα μέτρα καλύπτουν πλέον, το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, το 86% των ενοικιαστών και το 80% των οικογενειών με προστατευόμενα τέκνα.
Αναλυτικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν:
Για αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης και ενίσχυση εισοδήματος
- Επέκταση επιδότησης στο diesel
- Επέκταση επιδότησης στα λιπάσματα
- Αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου
- Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά
- Αύξηση και διεύρυνση ενίσχυσης συνταξιούχων
Για αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους
- Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού
- Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής εξωδικαστικού
- Ένταξη σε ρύθμιση 72 δόσεων παλαιών αρρύθμιστων οφειλών
Αναλυτικότερα:
- Επιδότηση στο diesel – Επεκτείνεται και τον Μάιο η επιδότηση 20 λεπτών – Κόστος: 55 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: Οι κάτοχοι οχημάτων diesel
- Επιδότηση στα λιπάσματα – Παρατείνεται έως και τον Αύγουστο η επιδότηση 15% – Κόστος: συν 23 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: 250.000 αγρότες
- Αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου – Από 20.000 στα 25.000 ευρώ για άγαμους και από 28.000 στα 35.000 ευρώ για έγγαμους. Για μονογονεϊκές από 31.000 στα 39.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ ανά τέκνο – Κόστος: 25 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: επιπλέον 70.000 ενοικιαστές – σύνολο 1 εκατ.
- Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά – Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά τέκνο στα τέλη Ιουνίου με εισοδηματικά κριτήρια – Κόστος: 240 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: 975.000 νοικοκυριά
- Αύξηση και διεύρυνση της ενίσχυσης συνταξιούχων – Από 250 σε 300 ευρώ καθαρά κάθε Νοέμβριο με διεύρυνση ορίων εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας – Αφορά συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, ΑμεΑ – Κόστος: 198 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: επιπλέον 420.000, σύνολο 1,87 εκατ.