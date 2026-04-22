Επιδότηση στο diesel και τον Μάιο, Έκτακτο επίδομα €150 ανά παιδί στα τέλη Ιουνίου, Αύξηση των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενοικίου και αύξηση στα 300 ευρώ η ενίσχυση στους συνταξιούχους, περιλαμβάνονται στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα γίνεται η εξειδίκευσή τους από το οικονομικό επιτελείο και τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Δείτε βίντεο με την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης από τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη:

Τα μέτρα αποτελούν «μέρισμα της προόδου που η πολιτεία επιστρέφει στην κοινωνία» δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Το μέρισμα του υπερπλεονάσματος που ανακοινώθηκε σήμερα κατευθύνεται σε 5 βασικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την άνοδο τιμών:

Οικογένειες με παιδιά

Ενοικιαστές

Συνταξιούχοι

Αγρότες

Υπερχρεωμένοι οφειλέτες με παλιά χρέη

Το νέο πακέτο στήριξης, όπως ανακοινώθηκε, έρχεται να προσφέρει στοχευμένη βοήθεια σε:

1,87 εκ συνταξιούχους και άτομα με αναπηρία (επιπλέον 420.000)

πάνω από 1 εκ ενοικιαστές (επιπλέον 70.000) 3,3 εκ. γονείς και παιδιά (ή 975.000 οικογένειες)

1,3 εκ. μικροοφειλέτες ληξιπρόθεσμων χρεών

284.000 επιχειρήσεις και ελ. επαγγελματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές

250.00 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

όλους τους κατόχους οχημάτων diesel.

Στις κατηγορίες που διευρύνονται τα κριτήρια: Τα νέα μέτρα καλύπτουν πλέον, το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, το 86% των ενοικιαστών και το 80% των οικογενειών με προστατευόμενα τέκνα.

Αναλυτικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν:

Για αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης και ενίσχυση εισοδήματος

Επέκταση επιδότησης στο diesel

Επέκταση επιδότησης στα λιπάσματα

Αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου

Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά

Αύξηση και διεύρυνση ενίσχυσης συνταξιούχων

Για αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους

Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού

Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής εξωδικαστικού

Ένταξη σε ρύθμιση 72 δόσεων παλαιών αρρύθμιστων οφειλών

Αναλυτικότερα: