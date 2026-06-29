Σε 1,5 εκατ. ευρώ ανέρχεται η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του πιλοτικού προγράμματος διαχείρισης του λαγοκέφαλου.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την έναρξη ενός πιλοτικού προγράμματος για τη διαχείριση του λαγοκέφαλου, με τη συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Το πρόγραμμα εστιάζει χωρικά στις Περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, και οι δύο περιφέρειες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση χρηματοδότησης ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο λαγοκέφαλος αποτελεί ένα από τα πιο επικίνδυνα χωροκατακτητικά ξενικά είδη στις ελληνικές θάλασσες, καθώς προκαλεί σοβαρές ζημιές στην αλιεία, διαταράσσει τα θαλάσσια οικοσυστήματα και απαιτεί προσεκτική διαχείριση λόγω της υψηλής τοξικότητάς του.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα προβλέπει τη στοχευμένη αλίευση του είδους με την ενεργό συμμετοχή επαγγελματιών αλιέων παράκτιας αλιείας, οι οποίοι θα λαμβάνουν χρηματική αμοιβή που μπορεί να φτάσει έως και τα 5,33 ευρώ καθαρά ανά κιλό αλιευμένου ψαριού.

Παράλληλα, καλύπτονται οι αναγκαίες δαπάνες και ο εξοπλισμός για τη συλλογή, την προσωρινή αποθήκευση, τη μεταφορά, την καταγραφή, τη ζύγιση και τη γενικότερη διαχείριση των ποσοτήτων που θα συγκεντρώνονται.

Τέλος, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη συνεχή επιστημονική παρακολούθηση και αποτίμηση των αποτελεσμάτων, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας για το ευρύ κοινό.