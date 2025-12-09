Το συνολικό πλαίσιο για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, τον ρόλο των υποδομών και την ανάγκη ενίσχυσης της αξιοπιστίας της πολιτείας απέναντι στους πολίτες παρουσίασε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο 2ο Διεθνές Συνέδριο του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), με θέμα «Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο».

Ο κ. Μαρινάκης έθεσε έναν κεντρικό άξονα για τον δημόσιο διάλογο λέγοντας ότι ο κόσμος περιμένει από την Πολιτεία και τους θεσμούς απαντήσεις, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιλέγει έναν δρόμο που βασίζεται στη διαρκή αξιολόγηση, στη διόρθωση λαθών και στην παρουσίαση πραγματικού έργου, ειδικά σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων και αβεβαιοτήτων.

Κεντρικό σημείο της ομιλίας αποτέλεσε τα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναδεικνύοντας ότι μέχρι το 2030 η Ελλάδα καλείται να υλοποιήσει:

* πάνω από 5.000 έργα και παρεμβάσεις,

* συνολικού ύψους άνω των 68 δισ. ευρώ,

* στο πλαίσιο των Περιφερειακών Σχεδίων Ανάπτυξης.

«Δεν είναι μακέτες. Δεν είναι σχέδια επί χάρτου. Είναι συγκεκριμένα έργα που μειώνουν ανισότητες και φέρνουν τις περιοχές πιο κοντά — όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά κοινωνικά και οικονομικά» τόνισε και προσέθεσε ότι οι επενδύσεις αυτές έχουν άμεση επίδραση στην απασχόληση και την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ δεν μεταφράζονται μόνο σε μεγάλους προϋπολογισμούς, αλλά πρωτίστως σε θέσεις εργασίας.

«Πριν από δέκα χρόνια συζητούσαμε αν η χώρα θα μας “κρατήσει”, αν θα μπορέσουμε να βρούμε μία υποτυπωδώς αξιοπρεπή δουλειά», είπε και σημείωσε ότι σήμερα έχουμε κάθε μήνα καλά νέα στην απασχόληση — και αυτό είναι κοινή κατάκτηση.

Υπογράμμισε ότι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτελεί κεντρικό στόχο, συνδέοντας την πρόοδο της οικονομίας με την κοινωνική συνοχή.

Ο κ. Μαρινάκης στη συνέχεια άσκησε κριτική στη λογική της αλόγιστης παροχολογίας, λέγοντας ότι όλοι θέλουμε να δοθούν περισσότερα. Αλλά η πραγματική συζήτηση είναι πώς θα βρεθούν τα χρήματα. Τα λεφτά δεν πέφτουν από τον ουρανό, ούτε φυτρώνουν σε λεφτόδεντρα.

Τόνισε ότι η αύξηση των εσόδων του κράτους επιτυγχάνεται μέσα από: την ανάπτυξη της οικονομίας, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, και τη μείωση φόρων που ενισχύει την παραγωγή.

Ο Παύλος Μαρινάκης στη συνέχεια ανέδειξε τη διαχρονική αδυναμία του ελληνικού κράτους να φροντίσει τις υποδομές που ήδη διαθέτει.

«Για πολλά χρόνια παραμελήθηκε η συντήρηση μεγάλων έργων. Αυτό κόστισε αξιοπιστία, χρόνο και χρήμα», είπε.

Φέρνοντας ως παράδειγμα το Μετρό Θεσσαλονίκης, σημείωσε πως η ολοκλήρωσή του αποτελεί έμπρακτη απάντηση στη διάχυτη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στο κράτος και στις πολιτικές δεσμεύσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσίασε επίσης την πλατφόρμα erga.gov.gr, η οποία επιτρέπει σε κάθε πολίτη να δει σε πραγματικό χρόνο την πορεία των έργων σε όλη τη χώρα.

«Αυτό λέγεται λογοδοσία. Κάθε πολίτης μπορεί να μπει και να δει τι συμβαίνει στη γειτονιά του, στον τόπο καταγωγής του, σε όλη την Ελλάδα», τόνισε.

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης έθεσε δύο μεγάλους στόχους που θεωρεί καθοριστικούς: Πρώτος στόχος η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας, με εύρεση πόρων μέσω ανάπτυξης και όχι μέσω υπερφορολόγησης, σταδιακή μείωση φόρων και δίκαιη επιστροφή οφέλους στους πολίτες μέσω κοινωνικού διαλόγου.

Δεύτερος στόχος η ολιστική αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων, όπως το δημογραφικό, η υπερσυγκέντρωση πληθυσμού στα αστικά κέντρα και οι χωρικές ανισότητες.

Αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται αποσπασματικά. Όλα συνδέονται. Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσεται, να παράγει πλούτο, να δημιουργεί δουλειές. Μόνο έτσι οι μεγάλες προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν, επισήμανε ο κ. Μαρινάκης.