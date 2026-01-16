Με πλεόνασμα 973 εκατ. ευρώ σε ταμειακή βάση έκλεισε ο Προϋπολογισμός του 2025, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα άγγιξε τα 4 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 973 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1, 031 δις ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 73,938 δισ . ευρώ, από 69,434 δισ . ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 65,875 δισ . ευρώ, από 63.428 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024.

Οι τόκοι για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους αυξήθηκαν στα 7,17 δισ. ευρώ από 6,9 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.