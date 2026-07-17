Στη δημοσιότητα δόθηκε το τέταρτο βίντεο της ενημερωτικής καμπάνιας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με κεντρικό τίτλο «Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα».

Αυτή η νέα παρέμβαση επικεντρώνεται σε δύο κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων: την αποθήκευση ενέργειας και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

Είχαν προηγηθεί τρία σποτ τα οποία αφορούσαν τις κυβερνητικές αστοχίες σε έργα ύδρευσης και άρδευσης, την πολιτική προστασία, καθώς και τις απεντάξεις έργων στην έρευνα και την καινοτομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, οι πόροι ύψους 36 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελούσαν μια ιστορική συγκυρία για τη θωράκιση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας.

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι θα μπορούσε να είχε χρηματοδοτηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα εξασφάλιζε φτηνό ρεύμα στους πολίτες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της «ενεργειακής δημοκρατίας», των απαραίτητων δικτύων και των υποδομών αποθήκευσης.

Αντίθετα, όπως καταγγέλλει το κόμμα, 16 ενεργειακά έργα εκτροχιάστηκαν ή απεντάχθηκαν πλήρως από το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0».

Το νέο σποτ εστιάζει σε τρεις συγκεκριμένες κυβερνητικές υπαναχωρήσεις στον ενεργειακό τομέα:

Αρχικά, καταγγέλλεται η πλήρης απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης του προγράμματος «Απόλλων». Το αρχικό πλάνο προέβλεπε τη χρηματοδότηση 150 MW από ενεργειακές κοινότητες δήμων έως το 2025, με σκοπό να ανακουφιστούν οικονομικά 30.000 ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά.

Επιπλέον, αναδεικνύεται η δραματική μείωση των στόχων για την αποθήκευση ενέργειας.

Ενώ ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την πλήρη λειτουργία έργων αποθήκευσης ισχύος 1.380 MW μέχρι το τέλος του 2025, ο στόχος αυτός περιορίστηκε τελικά στα 700 MW.

Τέλος, το κόμμα επισημαίνει ότι διαγράφηκε εντελώς από τους επίσημους στόχους η πρόβλεψη για την ολοκλήρωση επιπλέον έργων αποθήκευσης ενέργειας, ισχύος 175 MW, που είχε οριστεί για τα τέλη του 2025.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κλείνει την ανακοίνωσή του υπογραμμίζοντας ότι αυτά τα στοιχεία αναδεικνύουν μια πραγματικότητα για την οποία η κυβέρνηση επιλέγει να σιωπά, καθιστώντας αναγκαία την ενημέρωση των πολιτών από την πλευρά της αντιπολίτευσης.