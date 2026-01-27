Η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν σήμερα στη σύναψη μιας ευρείας εμπορικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, η διαπραγμάτευση της οποίας διάρκεσε περισσότερο από 20 χρόνια και για την οποία ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε ότι θα φέρει «πολυάριθμες ευκαιρίες».

Σ’ ένα αβέβαιο γεωπολιτικό πλαίσιο, η συμφωνία αυτή αναμένεται να επιτρέψει στα δύο μέρη να προστατεύονται καλύτερα από τον κινεζικό ανταγωνισμό και τον αντίκτυπο του δασμολογικού πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Στον κόσμο λένε ότι είναι η συμφωνία όλων των συμφωνιών», δήλωσε εκφράζοντας την ικανοποίησή του ο Μόντι σε ομιλία που εκφώνησε στο Νέο Δελχί πριν από τη συνάντησή του, αργά το πρωί, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

India has successfully signed Free Trade Agreement (FTA) as Prime Minister Narendra and European Union (EU) President Ursula Von Der Layen on Tuesday. The agreement shows massive tariff cuts across key European export sectors. With this trade agreement, various key items will… pic.twitter.com/6YuX72xogs — DNA (@dna) January 27, 2026

«Το σύμφωνο αυτό θα προσφέρει πολυάριθμες ευκαιρίες στο 1,4 δισεκατομμύριο Ινδούς και στα εκατομμύρια των κατοίκων της ΕΕ», πρόσθεσε, «καλύπτει περίπου το 25% του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου».

Τα τελευταία εμπόδια για τη σύναψη της συμφωνίας ήρθησαν χθες, Δευτέρα, στη διάρκεια διαβουλεύσεων της τελευταίας στιγμής μεταξύ των διαπραγματευτών.

Η Ινδία και η ΕΕ ελπίζουν ότι θα αυξήσει τις εμπορικές συναλλαγές τους μειώνοντας τους τελωνειακούς δασμούς σε πολυάριθμους τομείς. Το 2024, τα δύο μέρη αντάλλαξαν εμπορεύματα 120 δισεκατομμυρίων ευρώ -αύξηση κατά σχεδόν 90% σε δέκα χρόνια- και υπηρεσίες αξίας 60 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την ΕΕ.

Σύμφωνα με τις προβολές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), η Ινδία του 1,5 δισεκατομμυρίου κατοίκων, η οποία καταγράφει πολύ ισχυρή ανάπτυξη, 8,2% σε ετήσια βάση το τελευταίο τρίμηνο, αναμένεται να πάρει φέτος από την Ιαπωνία τον τίτλο της τέταρτης οικονομίας στον κόσμο, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και τη Γερμανία. Σύμφωνα με την κυβέρνησή της, θα μπορούσε να ανέβει στο βάθρο πριν από το 2030.

India’s success makes the world more stable, prosperous and secure, and Europe is glad to be part of that journey, said European Commission President Ursula von der Leyen during the press conference on the India-EU Free Trade Agreement, underlining the shared benefits of a… pic.twitter.com/65SxyAy2ck — IndiaToday (@IndiaToday) January 27, 2026

«Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα»

Από την πλευρά του, το Νέο Δελχί θεωρεί την Ευρώπη απαραίτητη πηγή τεχνολογιών και επενδύσεων, τις οποίες έχει μεγάλη ανάγκη για να επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό του και να δημιουργήσει εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης για τον πληθυσμό του.

«Η ΕΕ υπολογίζει να επωφεληθεί από το πιο υψηλό επίπεδο πρόσβασης που έχει δοθεί ποτέ σε εμπορικό εταίρο στην παραδοσιακά προστατευόμενη ινδική αγορά», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όταν έφθασε προχθές, Κυριακή, στην Ινδία, στοιχηματίζοντας σε διπλασιασμό των ευρωπαϊκών εξαγωγών.

«Θα αποκτήσουμε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον βιομηχανικό και στον αγροδιατροφικό τομέα», δήλωσε.

Η Ινδία θα μπορούσε έτσι να ανοίξει λίγο περισσότερο στα ευρωπαϊκά οχήματα και κρασιά, με αντάλλαγμα βελτίωση της πρόσβασης στην Ευρώπη για τα υφαντουργικά προϊόντα της και τα φάρμακά της.

Το Νέο Δελχί και οι Βρυξέλλες θέλουν επίσης να μονογράψουν σήμερα μια συμφωνία για τις μετακινήσεις εποχικών εργατών και τις ανταλλαγές φοιτητών, ερευνητών ή ορισμένων επαγγελματιών με υψηλή εξειδίκευση, καθώς και ένα σύμφωνο ασφάλειας και άμυνας.

«Η Ινδία και η Ευρώπη έκαναν μια ξεκάθαρη επιλογή. Αυτή της στρατηγικής σύμπραξης, του διαλόγου και του ανοίγματος», υπογράμμισε στο X η φον ντερ Λάιεν, «δείχνουμε σ’ ένα κατακερματισμένο κόσμο πως ένας άλλος δρόμος είναι δυνατός».

Όσον αφορά την άμυνα, το Νέο Δελχί διαφοροποίησε τις αγορές στρατιωτικού υλικού απομακρυνόμενο από τον ιστορικό προμηθευτή του, τη Ρωσία, ενώ η Ευρώπη επιχειρεί να κάνει το ίδιο έναντι των Αμερικανών.

Prime Minister Shri Narendra Modi held a meeting with President of the European Council, Mr. António Luís Santos da Costa, and President of the European Commission, Ms. Ursula von der Leyen, during the 16th India-EU Summit at Hyderabad House in New Delhi pic.twitter.com/XZ1ahIA96B — Chirag Varna (Modi Ka Parivar) (@ChiragVarna) January 27, 2026

Η φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει τη δημιουργία μιας «ζώνης ελεύθερου εμπορίου 2 δισ. ανθρώπων»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι η εμπορική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, την οποία συνήψε με την Ινδία, θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια «ζώνη ελεύθερου εμπορίου 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων».

BREAKING: European Commission President Ursula von der Leyen says,” PM Modi, we did it. We delivered the mother of all deals.” pic.twitter.com/c5EAOviebG — OSINT Spectator (@osint1117) January 27, 2026

«Η Ευρώπη και η Ινδία έγραψαν ιστορία σήμερα. Συνάψαμε τη μητέρα όλων των συμφωνιών. Δημιουργήσαμε μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου δύο δισεκατομμυρίων ανθρώπων, από την οποία θα επωφεληθούν και οι δύο πλευρές», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο X.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕ, η εν λόγω συμφωνία προβλέπει δραστική μείωση των ινδικών δασμών σχεδόν στο σύνολο των ευρωπαϊκών εισαγωγών, ιδιαίτερα των δασμών στα οχήματα, το κρασί και τα ζυμαρικά.

Οι ινδικοί δασμοί στα οχήματα πρόκειται έτσι να μειωθούν από 110% σε 10%, αυτοί στα κρασιά να μειωθούν από 150% σε 20% ενώ αυτοί στα ζυμαρικά ή τη σοκολάτα, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο 50%, θα καταργηθούν τελείως, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, οι οποίες υπολογίζουν σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ το ετήσιο ποσό μείωσης των δασμών που καταβάλλουν.

Η Γερμανία χαιρετίζει την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας

Η Γερμανία χαιρέτισε σήμερα τη σύναψη μιας ευρείας εμπορικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ινδία, μια συνθήκη που αναμένεται να δημιουργήσει «ανάπτυξη» και «απασχόληση», ενισχύοντας παράλληλα τα δύο μέρη έναντι της Κίνας και των ΗΠΑ.

«Η Ευρώπη και η Ινδία συνδέονται δια της οικονομικής ισχύος τους, της ικανότητας καινοτομίας τους και κοινών συμφερόντων. Η συμφωνία αυτή δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και ποιοτικής απασχόλησης», εξέφρασε την ικανοποίησή του σε ανακοίνωση ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών και αντικαγκελάριος Λαρς Κλινγκμπάιλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ανοίγει μια «νέα σελίδα της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής», ενώ εκτιμά ότι η ΕΕ «υπολογίζει στο άνοιγμα, την αξιοπιστία και τις ισχυρές συμπράξεις αυτή την περίοδο των αναταράξεων».

Η VDA, κύρια ομοσπονδία της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή της για τη συμφωνία, καθώς οι ινδικοί δασμοί στα οχήματα «made in Europe» πρόκειται να μειωθούν από 110% σε 10%.

Πρόκειται για μια πρόβλεψη σημαντική για τις δύο περιφέρειες, ιδιαίτερα για τη Γερμανία και για τις επιχειρήσεις της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

«Περίπου 70% των θέσεων απασχόλησης στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία είναι εξασφαλισμένες λόγω των σημαντικών εξαγωγών. Είναι η βάση της ευημερίας μας», επισήμανε η επικεφαλής της VDA Χίλντεγκαρντ Μίλερ, σύμφωνα με σχόλιο που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ίδια ζήτησε επίσης «να επικυρωθεί γρήγορα» η συνθήκη ώστε να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ.

Η συμφωνία, αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που διάρκεσαν 20 χρόνια, πρόκειται να επιτρέψει στα δύο μέρη να προστατευθούν καλύτερα από τον κινεζικό ανταγωνισμό και από τον αντίκτυπο του πολέμου των τελωνειακών δασμών που άρχισαν οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιν βρίσκονται στην Ινδία για να την υπογράψουν.

Οι τομείς που θα έχουν περισσότερα κέρδη από την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας

Γερμανικά αυτοκίνητα, γαλλικά κρασιά, ιταλικό ελαιόλαδο… Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε με την Ινδία σε μια ιστορική συμφωνία που παρουσιάζεται ως «ιστορική» από τις δύο πλευρές και η οποία αναμένεται να οδηγήσει στον διπλασιασμό των ευρωπαϊκών εξαγωγών αγαθών έως το 2032. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, οι δασμοί που εφαρμόζει η Ινδία στο ελαιόλαδο, και που σήμερα μπορεί να φθάνουν έως το 45%, θα μηδενιστούν βάσει της συμφωνίας αυτής,

Ακολουθούν οι κύριοι τομείς και οι χώρες που αναμένεται να επωφεληθούν όπως τους κατέγραψε το Γαλλικό Πρακτορείο:

Γενική πτώση δασμών στα ευρωπαϊκά βιομηχανικά προϊόντα

Μεταξύ των τομέων που αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερο, είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, τομέας κλειδί για τη γερμανική οικονομία και η οποία βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων των Ευρωπαίων διαπραγματευτών.

Η ΕΕ θα επωφεληθεί μίας ποσόστωσης 250.000 οχημάτων τον χρόνο που θα υπόκεινται σε μειωμένους δασμούς, οι οποίοι θα μειωθούν σταδιακά από το 110% στο 10%, εκ των οποίων 160.000 οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και 90% ηλεκτρικά οχήματα. Όσον αφορά τα ανταλλακτικά, οι δασμοί θα καταργηθούν εντελώς μέσα σε πέντε έως δέκα χρόνια.

Οι δασμοί που εφαρμόζει εξάλλου η Ινδία θα μηδενιστούν στην αεροναυπηγική, έναν τομέα κλειδί για τη Γαλλία με την Airbus, αντί για 11% μέχρι τώρα, αλλά και για τις μηχανές και τον ηλεκτρικό εξοπλισμό (έναντι μέχρι 44% τώρα), τον ιατρικό εξοπλισμό, τα χημικά προϊόντα, τον σίδηρο και τον χάλυβα, ή ακόμη τα φάρμακα.

Γεωργία: Οι «ευαίσθητοι» κλάδοι εξαιρούνται από τη συμφωνία

Οι παραγωγοί κρασιών και οινοπνευματωδών, σημαντικοί κλάδοι για χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία ή η Ιρλανδία, θα είναι ανάμεσα στους μεγάλους κερδισμένους της συμφωνίας. Οι δασμοί που επιβάλλει η Ινδία στο ευρωπαϊκό κρασί θα μειωθούν από 150% τώρα στο 20 ή 30%, αυτοί για τα οινοπνευματώδη στο 40%, ενώ μπορούν να φθάσουν έως το 150% σήμερα, και για την μπίρα, το ποσοστό θα πέσει από 110 στο 50%.

Το ελαιόλαδο, σημαντικό εξαγωγικό προϊόν για την Ιταλία, την Ισπανία ή την Ελλάδα, που φορολογείται έως 45%, δεν θα υπόκειται πλέον σε δασμούς.

Τα επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως η ζύμη, το ψωμί, τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής και η σοκολάτα θα επωφεληθούν επίσης καθώς οι δασμοί θα μηδενιστούν, όπως και οι χυμοί φρούτων ή το κρέας από πρόβατο ή αρνί.

Τα αχλάδια και τα ακτινίδια, που καλλιεργούνται κυρίως στην Ιταλία και στη νοτιοδυτική Γαλλία θα δουν τους δασμούς τους να μειώνονται από 33% σε 10%, στο πλαίσιο μιας ειδικής ποσόστωσης.

Τέλος, τα λουκάνικα και άλλα κρεατικά σκευάσματα θα δουν τους δασμούς τους να πέφτουν από 110% το ανώτατο στο 50%.

Οι δύο πλευρές θα αποκλείσουν, αντίθετα, πολλούς τομείς που υφίσταντο οξύ ανταγωνισμό.

Έτσι, η ΕΕ θα διατηρήσει τους δασμούς στις ινδικές εξαγωγές βοδινού, ζάχαρης, ρυζιού, πουλερικών, γάλακτος σε σκόνη, μελιού, μπανανών, μαλακού σίτου, σκόρδου και αιθανόλης. Θα εφαρμόσει «ρυθμιζόμενες» ποσοστώσεις σε εισαγωγές προϊόντων όπως το κρέας από πρόβατο, αρνί και αγελάδα, καλαμπόκι, σταφύλια, αγγούρια, ξερά κρεμμύδια, ρούμι με τη βάση μελάσας και άμυλο.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης ρήτρες προστασίας που θα επιτρέψουν να ληφθούν στοχευμένα μέτρα αν ένας αγροτικός κλάδος αποσταθεροποιηθεί εξαιτίας της συμφωνίας.

Η Ινδία και η ΕΕ θα διαπραγματευθούν εξάλλου την αναγνώριση από την Ινδία ευρωπαϊκών προϊόντων προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης.

Οι Βρυξέλλες διαβεβαιώνουν τέλος ότι όλες οι εισαγωγές από την Ινδία θα πρέπει να τηρούν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς στον τομέα της υγείας και της διατροφικής ασφάλειας.

Οφέλη για τον χάλυβα και την κινητικότητα ειδικευμένων εργατών για την Ινδία

Μεταξύ των κύριων μέτρων που εξασφαλίστηκαν από το Νέο Δελχί είναι ότι η ΕΕ θα δώσει στην Ινδία μια ποσόστωση χάλυβα που θα μπορεί να εισάγεται στην Ευρώπη χωρίς δασμούς, και ορίστηκε στο 1, 6 εκατομμύριο τόνους τον χρόνο. Σε αντάλλαγμα, η Ινδία παραιτείται από την αμφισβήτηση ενώπιον του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου προστατευτικών μέτρων που έχει ανακοινώσει η ΕΕ προκειμένου να διασώσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία χάλυβα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει επίσης τον μηχανισμό της για φόρο άνθρακα στα σύνορα, αλλά θα εμπλακεί σε «διάλογο» με την Ινδία για την εφαρμογή του.

Άλλοι ινδικοί τομείς όπως η κλωστοϋφαντουργία αναμένεται να ωφεληθούν από αυτήν τη συμφωνία.

Η Ινδία και η ΕΕ υπέγραψαν εξάλλου πρωτόκολλο συμφωνίας με σκοπό τη διευκόλυνση του ερχομού στην Ευρώπη Ινδών ειδικευμένων εργατών (για παράδειγμα στον τομέα της τεχνολογίας), αλλά και εποχικών εργατών σε τομείς έντασης εργασίας, φοιτητών και ερευνητών.