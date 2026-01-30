Η τιμή του χρυσού συνεχίζει σήμερα την πτώση της, με τους επενδυτές να αποκομίζουν κέρδη από την εκτόξευση της τιμής του πολύτιμου μετάλλου στις αρχές της εβδομάδας και το νέο ρεκόρ που κατέγραψε χθες, Πέμπτη.

Γύρω στις 11:00 ώρα Ελλάδας, η ουγγιά του χρυσού σημείωνε πτώση 4,9% και διαμορφωνόταν στα 5.107,79 δολάρια, αφού για σύντομο διάστημα κατέγραψε απώλειες πάνω από 5%.

«Οι επενδυτές επιδιώκουν να υλοποιήσουν κέρδη», εξηγεί ο Άαριν Τσίρκι, αναλυτής στη Hargreaves Lansdown, μετά το ρεκόρ που κατέγραψε την Πέμπτη ο χρυσός ξεπερνώντας τα 5.595,47 δολάρια την ουγγιά.