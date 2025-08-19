Με απώλειες κινούνται οι τιμές του πετρελαίου από το πρωί της Τρίτης, καθώς οι επενδυτές του «μαύρου χρυσού» παρακολουθούν τις συζητήσεις για την Ουκρανία και φαίνεται να επενδύουν στο σενάριο αύξησης των ροών από την σχετικά αποκλεισμένη Ρωσία.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν κοντά στο -1% διότι η εκεχειρία θα μπορούσε να επιτρέψει περισσότερη προσφορά από τη Ρωσία.

Τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Οκτωβρίου- έχαναν 1% στα 65,90 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Οκτωβρίου- έπεφταν 1,1% στα 62,00 δολάρια ανά βαρέλι.